IKONIČNI MODNI TRENUTKI

Prepoznavni modni slog Melanie Trump, ki mnoge spominja na nekdanjo prvo damo: poglejte, kaj je oblekla tokrat

Rožnata obleka na državni večerji ter modni poudarki z inavguracij in obiskov tujih voditeljev kažejo dosledno izbiro krojev, barv in dodatkov.
Melania Trump in Jacqueline Kennedy. FOTO: Getty Images/kolaž

Donald Trump, Melania Trump, Charles III., Camilla. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Melania Trump je na prvi inavguraciji Donalda Trumpa nosila svetlo modro obleko in plašč znamke Ralph Lauren. FOTO: Reuters

Primerjava z Jacqueline Kennedy. FOTO: Getty Images

Melania in Donald Trump. FOTO: Getty Images

Donald Trump, Melania Trump, Charles III., Camilla. FOTO: Getty Images

Ponovno je navdušila z rumeno. FOTO: AFP

Z rumeno obleko je očarala že na svečani večerji v palači Blenheim leta 2018. FOTO: AFP

K. G.
 29. 4. 2026 | 15:03
Na državni večerji v Beli hiši, ki sta jo Donald in Melania Trump priredila za britanskega kralja Karla III. in kraljico Camillo, je bila pozornost poleg diplomatskega protokola usmerjena tudi v slog ameriške prve dame. Melania Trump je za večerjo izbrala dolgo svileno obleko brez naramnic v nežnem rožnatem odtenku modne hiše Christian Dior. Videz je dopolnila z dolgimi svetlimi rokavicami iz semiša in ujemajočimi se svilenimi salonarji iste modne hiše.

Donald Trump, Melania Trump, Charles III., Camilla. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
Primerjava z Jacqueline Kennedy. FOTO: Getty Images
Izbira obleke je hitro sprožila primerjave z Jacqueline Kennedy, eno najbolj prepoznavnih modnih ikon med ameriškimi prvimi damami. Razlog ni bil le v rožnatem odtenku, temveč predvsem v kombinaciji stroge večerne silhuete, rokavic in zadržane elegance. Podobne primerjave so se pojavljale že leta 2017, ko je Melania Trump na prvi inavguraciji Donalda Trumpa nosila svetlo modro obleko in plašč znamke Ralph Lauren, skupaj z rokavicami in salonarji v istem odtenku. Tudi takrat so modni komentatorji njen videz povezovali s slogom Jacqueline Kennedy iz šestdesetih let.

Melania Trump je na prvi inavguraciji Donalda Trumpa nosila svetlo modro obleko in plašč znamke Ralph Lauren. FOTO: Reuters
Melania in Donald Trump. FOTO: Getty Images
Med najbolj izpostavljenimi modnimi trenutki Melanie Trump ostaja tudi njen videz z druge inavguracije Donalda Trumpa 20. januarja 2025. Takrat je nosila temno moder plašč ameriškega oblikovalca Adama Lippesa in klobuk s širokim robom oblikovalca Erica Javitsa. Klobuk je zaradi nizkega roba delno zakrival njen obraz in postal eden najbolj komentiranih modnih kosov.

Donald Trump, Melania Trump, Charles III., Camilla. FOTO: Getty Images
Ponovno je navdušila z rumeno. FOTO: AFP
Tudi med obiskom britanskega kraljevega para je Melania Trump izbrala več premišljeno usklajenih kombinacij. Pred državno večerjo je nosila bel kostim znamke Ralph Lauren s poudarjenim peplum krojem, slamnat klobuk in salonarje Manola Blahnika, ob prihodu kralja Karla III. in kraljice Camille pa rumen kostim Adama Lippesa.

Z rumeno obleko je očarala že na svečani večerji v palači Blenheim leta 2018. FOTO: AFP
Njen slog se praviloma opira na čiste linije, izrazito krojene plašče, enobarvne kombinacije, visoke pete in premišljene modne dodatke. Pri protokolarnih nastopih pogosto izbira ameriške oblikovalce, kot sta Ralph Lauren in Adam Lippes, pri večernih dogodkih pa tudi evropske modne hiše, med njimi Dior. Rožnata Diorjeva obleka z državne večerje se zato umešča v prepoznavno linijo njenih javnih nastopov: formalno, nadzorovano in vizualno jasno, z opaznimi navezavami na klasično podobo ameriške prve dame.

