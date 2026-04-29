Prepoznavni modni slog Melanie Trump, ki mnoge spominja na nekdanjo prvo damo: poglejte, kaj je oblekla tokrat

Na državni večerji v Beli hiši, ki sta jo Donald in Melania Trump priredila za britanskega kralja Karla III. in kraljico Camillo, je bila pozornost poleg diplomatskega protokola usmerjena tudi v slog ameriške prve dame. Melania Trump je za večerjo izbrala dolgo svileno obleko brez naramnic v nežnem rožnatem odtenku modne hiše Christian Dior. Videz je dopolnila z dolgimi svetlimi rokavicami iz semiša in ujemajočimi se svilenimi salonarji iste modne hiše.

Primerjava z Jacqueline Kennedy.

Izbira obleke je hitro sprožila primerjave z, eno najbolj prepoznavnih modnih ikon med ameriškimi prvimi damami. Razlog ni bil le v rožnatem odtenku, temveč predvsem v kombinaciji stroge večerne silhuete, rokavic in zadržane elegance. Podobne primerjave so se pojavljale že leta 2017, ko je Melania Trump na prvi inavguraciji Donalda Trumpa nosila svetlo modro obleko in plašč znamke Ralph Lauren, skupaj z rokavicami in salonarji v istem odtenku. Tudi takrat so modni komentatorji njen videz povezovali s slogom Jacqueline Kennedy iz šestdesetih let.

Melania Trump je na prvi inavguraciji Donalda Trumpa nosila svetlo modro obleko in plašč znamke Ralph Lauren.

Melania in Donald Trump. FOTO: Getty Images

Med najbolj izpostavljenimi modnimi trenutki Melanie Trump ostaja tudi njen videz z druge inavguracije Donalda Trumpa 20. januarja 2025. Takrat je nosila temno moder plašč ameriškega oblikovalcain klobuk s širokim robom oblikovalca. Klobuk je zaradi nizkega roba delno zakrival njen obraz in postal eden najbolj komentiranih modnih kosov.

Ponovno je navdušila z rumeno.

Tudi med obiskom britanskega kraljevega para je Melania Trump izbrala več premišljeno usklajenih kombinacij. Pred državno večerjo je nosila bel kostim znamke Ralph Lauren s poudarjenim peplum krojem, slamnat klobuk in salonarje Manola Blahnika, ob prihodu kralja Karla III. in kraljice Camille pa rumen kostim Adama Lippesa.

Z rumeno obleko je očarala že na svečani večerji v palači Blenheim leta 2018.

Njen slog se praviloma opira na čiste linije, izrazito krojene plašče, enobarvne kombinacije, visoke pete in premišljene modne dodatke. Pri protokolarnih nastopih pogosto izbira ameriške oblikovalce, kot stain, pri večernih dogodkih pa tudi evropske modne hiše, med njimi Dior. Rožnata Diorjeva obleka z državne večerje se zato umešča v prepoznavno linijo njenih javnih nastopov: formalno, nadzorovano in vizualno jasno, z opaznimi navezavami na klasično podobo ameriške prve dame.