NEPRIČAKOVANO

Presenečenje: 53-letna zvezdnica tretjič postala mama

Cameron Diaz govoric o nadomestni mami ne komentira.
M. Fl.
 5. 5. 2026 | 09:00
Družina Cameron Diaz in Benija Maddena sedaj šteje petih članov. Par, ki je znan po tem, da zasebnosti ne deli z javnostjo, je novico o rojstvu tretjega otroka objavil na Maddenovem instagramu. Ob grafiki piratske ladje, ki pojasnjuje izvor njegovega imena, je 47-letni pevec zapisal: »S Cameron sva presrečna in navdušena, da lahko oznaniva rojstvo tretjega otroka, Nautasa Maddna. Dobrodošel na svet, sin!!« Nautas se je pridružil starejši šestletni sestri Raddix Wildflower in dvoletnemu bratu Cardinallu.

Diazova in Madden, ki sta se poročila leta 2015, sta imela s spočetjem novega življenja težave. Leta 2018 je vir za Us Weekly povedal, da si zelo želita otroka, a se preprosto ne izide. Takrat je zaupal, da si zvezdnica bolj kot karkoli želi postati mama in dodal, da ne vedo, ali bo to naravna pot, posvojitev ali nadomestno materinstvo, vendar ne nameravata odnehati. 53-letna igralka nikoli ni javno potrdila, ali sta z možem otroke dobila s pomočjo nadomestne mame, so pa obstajala neuradna poročila, da naj bi izbrala to možnost. Diazova je raje večkrat govorila o radostih materinstva.

»To je raj,« je povedala leta 2020 v oddaji The Tonight Show. »Vsak dan je nekaj novega … in ona (Raddix) ni ista kot včeraj. Včeraj je minil, danes je nov dan in jutri bo spet popolnoma drugačna.« Odločitev, da podrobnosti o družinskem načrtovanju ostanejo zasebne, ni presenetljiva, saj si želita otroke vzgajati stran od žarometov. Je pa igralka bila iskrena glede tega, da je postala mama v zrelejših letih. »Ženske, ki imajo otroke mojih let, so pogosto 20 let mlajše, in to je zanimiv položaj, ker jaz nisem več v tisti starosti,« je dejala leta 2022 v intervjuju za BBC Radio 2. »Ampak za svoja otroka se želim počutiti vitalno,« piše portal She knows.

