Presenetilo vas bo, kaj je Trumpov sin jedel v Banji Luki (niso bili čevapčiči, niti burek)

Donald Trump ml., najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v torek obiskal Banjo Luko. S seboj je pripeljal tudi svojo zaročenko Bettino Anderson, piše Index.hr.

Ob okrepljenih varnostnih ukrepih je Trump ml. v Banjo Luko prispel z zasebnim letalom neposredno iz ZDA, nato pa se je odpravil v središče mesta, kjer je bil glavni govornik na srečanju z lokalnimi gospodarstveniki in politiki iz Republike Srbske. Srečanje so organizirali na sedežu banjaluške mestne uprave, v prvih vrstah pa so sedeli vodja vladajoče stranke v tej entiteti Milorad Dodik ter njegovi najtesnejši sodelavci in koalicijski partnerji.

Po panelni razpravi v Banskem dvoru je Donald Trump ml. obiskal družinsko posestvo Milorada Dodika v Bakincih pri Laktaših, nato pa kosil v banjaluški restavraciji So. Sodeč po objavljenem videu so bili na jedilniku suši, bao bunsi in takosi, ki po ocenah sodijo med najbolj priljubljene jedi v ponudbi.

»Restavracija So je gostila ameriško delegacijo in gospoda Donalda Trumpa ml. V veliko čast nam je, da smo prepoznani kot kraj, ki lahko zadosti najvišjim standardom svetovnega gostinstva. Ponosni smo, da smo svojo dolgoletno tradicijo v gostinstvu zaokrožili še z enim obiskom na visoki ravni. Hvala celotni ekipi, ki je prispevala k temu, da je današnji dan potekal brezhibno,« so se pohvalili na družbenih omrežjih.

Restavracija So ponuja tudi različne mesne in ribje jedi ter testenine in rižote. Na Googlu ima povprečno oceno 4,9, obiskovalci pa posebej izpostavljajo ambient, prijazno osebje in kakovost hrane, piše Index.hr.