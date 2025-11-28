Presenetljiva odločitev kraljice Camille: pristala je na tole

Britanska kraljica, znana po ljubezni do knjig in spodbujanju branja tudi prek svoje fundacije Kraljičina bralna soba (The Queen’s Reading Room), je postala lik v novem kriminalnem trilerju enega njenih najljubših avtorjev, Petra Jamesa. Roman Jastreb je mrtev, del njegove priljubljene serije o nadzorniku Royu Graceu, vključuje kraljico Camillo, ki naj bi osebno dovolila uporabo svojega imena, da bi bil roman privlačnejši za bralce. Zgodba se začne napeto: kraljica je na kraljevem vlaku na poti na uradne sestanke, ko se vlak iztiri, kmalu sledi eksplozija, v kateri umre njen osebni tajnik Sir Peregrine Greaves in pretresena Camilla se začne spraševati, ali je bila morda prav ona resnična tarča napada, in se tako zaplete v vlogo ljubiteljske detektivke.

Po opisu založnika roman vključuje tudi resnične dogodke, kot je obnova Buckinghamske palače, ter spletkarjenje, povezano z redkimi umetninami in neprecenljivimi predmeti iz Kraljeve zbirke. Peter James naj bi se med pripravami na roman posvetoval s Camillo in drugimi viri iz palače, kar mu je omogočilo, da je realistično prikazal kraljevsko vsakdanjost, izvedel nekaj podrobnosti iz vsakdanjika kraljeve družine ter jih spretno prepletel s kriminalno zgodbo, ki bo zanimiva širšemu občinstvu, piše Page six.

Kraljica Camilla je sicer že dolgo strastna bralka in zavezana spodbujanju pismenosti. Leta 2023 je ustanovila dobrodelno organizacijo Kraljičina bralna soba, ki se posveča promociji branja v Združenem kraljestvu in širše. Na spletni strani projekta navajajo, da v Združenem kraljestvu le eden od dveh odraslih v enem letu prebere knjigo, kar želijo z različnimi pobudami spremeniti. Camilla vsak letni čas predstavi tudi izbor štirih svojih najljubših knjig. Med nedavnimi priporočili so se znašle Suite Française Irène Némirovsky, Ženska v belem (The Woman in White) Wilkieja Collinsa in Drakula Brama Stokerja.