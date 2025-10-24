Presenetljiva poteza kraljice Camille na obisku pri papežu: kaj se skriva v ozadju

Britanski kralj in poglavar anglikanske cerkve Karel III. se je v zgodovino zapisal kot prvi britanski monarh po petih stoletjih, ki je med uradnim državnim obiskom Vatikana javno molil s poglavarjem rimskokatoliške cerkve, papežem.

Kralj se je, v spremstvu kraljice Camille, srečal s papežem Leonom XIV. v knjižnici Apostolske palače, tradicionalnem prostoru za tovrstna srečanja.

Poklon kraljici Elizabeti II.

Kraljica Camilla je med obiskom presenetila z gesto, s katero je izrazila spoštovanje do pokojne kraljice Elizabete II.

Na srečanju je nosila elegantno črno obleko s tančico, s čimer je sledila protokolu, hkrati je z broško v obliki križa, ki je nekoč pripadala kraljici Elizabeti II. simbolno počastila spomin na nekdanjo monarhinjo.

Nadaljevanje tradicije

Zgodovinski obisk je potekal skoraj 65 let po tem, ko je kraljica Elizabeta II. maja 1961 obiskala papeža Janeza XXIII., kar je bil prvi obisk angleškega monarha v Vatikanu po sporu Henrika VIII. z Rimom v 16. stoletju.

FOTO: Profimedia

Elizabeta je kot izkaz spoštovanja do Svetega sedeža takrat prav tako nosila črnino in s tem postavila protokol, ki ga je Camilla nadaljevala, navaja MailOnline.