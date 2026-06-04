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Presenetljiva poteza otroka Jennifer Lopez: Emme je po novem Oskar

Otrok Jennifer Lopez, ki ga je javnost dolga leta poznala kot Emme, je predstavil novo moško identiteto.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 4. 6. 2026 | 14:45
2:41
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Jennifer Lopez je te dni z udeležbo maturitetne slovesnosti svojih 18-letnih otrok pritegnila nemalo pozornosti. Največ zanimanja pa je vzbudila novica, da je najstnik, ki je bil dolga leta znan kot Emme Muñiz, predstavil novo moško ime Oskar in zdaj uporablja moške zaimke. Po informacijah, ki so prišle v javnost, je bila sprememba predstavljena med slovesnostjo ob zaključku srednje šole, s čimer je bila potrjena nova identiteta otroka slavne pevke in igralke.

To ni prvič, da se tema spolne identitete povezuje z Jennifer Lopez in njenim otrokom. Že leta 2022 je pevka pritegnila veliko pozornosti, ko je med skupnim nastopom na odru Emme predstavila z nevtralnimi zaimki they/them, kar so takrat razumeli kot potrditev, da se njen otrok identificira kot nebinarna oseba. Jennifer Lopez in njen nekdanji mož Marc Anthony sta leta 2008 dobila dvojčka Maxa in Emme. Čeprav sta potomca dveh največjih zvezd zabavne industrije, sta ju starša v otroštvu skušala čim bolj zaščititi pred medijsko pozornostjo.

Emme je še kot deklica že zelo zgodaj pokazala zanimanje za glasbo, nastopala z mamo na koncertih, posebej odmeven pa je bil njun skupni nastop med polčasom spektakla Super Bowl LIV leta 2020, ko je milijonom gledalcev pokazal svoj pevski talent. Čeprav sama ni del skupnosti, Jennifer Lopez že desetletja velja za eno največjih zaveznic oseb LGBTQ+ v svetu zabave. Od začetka kariere odkrito podpira pravice spolnih in seksualnih manjšin, nastopa na številnih dobrodelnih dogodkih in javno govori proti diskriminaciji.

Dolga leta je sodelovala na dogodkih organizacije GLAAD ter podpirala kampanje za enakopravnost in sprejemanje različnosti. Potem ko je bila Emme leta 2022 javno predstavljena kot nebinarna oseba, je bila Lopezova deležna številnih pohval zaradi načina, kako je podprla svojega otroka. Mnogi so poudarili, da je zgled starševskega sprejemanja brez senzacionalizma in nepotrebnih javnih nastopov.

Medtem ko se javnost še privaja na aktualno spremembo, se Jennifer Lopez te dni sooča še z eno veliko prelomnico. Njena dvojčka sta končala srednjo šolo in kmalu odhajata na fakulteto. Pevka je nedavno priznala, da jo misel na to, da se bosta otroka odselila od doma, zelo gane in da je bila zaradi tega zadnje mesece zelo čustvena. »Ne govorite o tem, začela bom jokati,« je povedala med gostovanjem v oddaji Jimmy Kimmel Live!, piše Page six.

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