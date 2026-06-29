Presenetljiva poteza sinov Britney Spears

Dolga leta sta živela umaknjena z oči javnosti, sedaj pa sta sinova pevke in nekdanje pop princese Britney Spears, Sean Preston in Jayden James Federline prvič stopila na modno pisto. V okviru Pariškega tedna mode sta debitirala na reviji modne hiše Vetements. »Najlepša hvala Guramu Gvasalii, da me je povabil k sodelovanju na reviji Vetements,« je 19-letni Jayden zapisal na instagramu. »Za vedno bom hvaležen za to neverjetno priložnost. V veliko čast mi je bilo hoditi skupaj s tako izjemno skupino modelov. Hvala vsem, ki ste to izkušnjo naredili tako posebno,« je dodal.

Čeprav sta od rojstva odraščala pod žarometi in ob veliki pozornosti maminih oboževalcev, si skoraj nihče ni predstavljal, da bosta svojo pot začela v modni industriji. Njuna mama, pop ikona Britney Spears, in oče plesalec Kevin Federline sta se spoznala leta 2004, istega leta sta se poročila in kmalu ustvarila družino. Sean Preston se je rodil septembra 2005, Jayden James leto pozneje, septembra 2006. Idilično družinsko življenje ni trajalo dolgo. Le nekaj mesecev po Jaydenovem rojstvu je Britney vložila zahtevo za ločitev, s čimer se je začelo eno najbolj medijsko spremljanih obdobij njenega življenja. Sledili so dolgotrajni sodni spori glede skrbništva nad sinovoma, po njenem psihičnem zlomu leta 2008 pa je Kevin dobil primarno skrbništvo.

Življenje z očetom

V letih, ki so sledila, sta Sean in Jayden odraščala večinoma stran od žarometov. Britney je večkrat javno spregovorila o tem, kako težko ji je, ker s sinovoma ne more preživeti toliko časa, kot bi si želela, medtem ko sta fanta z očetom ustvarjala mirnejše življenje daleč od hollywoodskega vrveža. Kevin je medtem ustvaril novo družino z ženo Victorio Prince, s katero ima dve hčerki. Skupaj sta vzgajala tudi Kevinova in Britneyjina sinova.

Ponovna srečanja z Britney

Odnos med Britney in sinovoma je skozi leta doživljal vzpone in padce. Jayden je leta 2022 v televizijskem intervjuju priznal, da med njimi obstajajo nesoglasja, vendar je poudaril, da verjame v izboljšanje odnosa in da imata oba brata svojo mamo še vedno rada. Britney se je na njegove besede odzvala zelo čustveno, sčasoma pa so se napetosti začele umirjati. Veliko spremembo je prineslo leto 2023, ko se je Kevin z družino preselil na Havaje, Sean in Jayden pa sta odšla z njim. Čeprav je fizična razdalja še dodatno otežila stike, so se konec leta 2024 in med letom 2025 večkrat zasebno srečali. Britney je na družbenih omrežjih objavila tudi nekaj redkih skupnih fotografij in videoposnetkov ter pokazala, kako veliko ji ti trenutki pomenijo.

Sean Preston in Jayden Federline nista več majhna dečka, ki ju je javnost spremljala skozi sodne postopke svojih staršev. Očitno sta se odločila ubrati svojo pot, njun prvi skupni nastop na modni pisti v Parizu pa kaže, da sta pripravljena stopiti iz sence slavnih staršev in začeti novo poglavje, piše People.