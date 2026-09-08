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Prestižna nagrada Nicoli Peltz je sprožila burne odzive

Snaha Victorie in Davida Beckham iz Benetk odhaja z novim priznanjem.
FOTO: Tiziana Fabi/Afp

FOTO: Tiziana Fabi/Afp

FOTO: Stefano Rellandini/Afp

FOTO: Stefano Rellandini/Afp

FOTO: Stefano Rellandini/Afp

FOTO: Stefano Rellandini/Afp

FOTO: Tiziana Fabi/Afp
FOTO: Stefano Rellandini/Afp
FOTO: Stefano Rellandini/Afp
M. Fl.
 8. 9. 2026 | 13:25
3:09
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Enaintridesetletna igralka, režiserka, scenaristka in producentka Nicola Peltz je v Benetkah prejela nagrado, poimenovano Kinéo Rising Star, namenjeno talentom, katerih delo je deležno vse večje mednarodne pozornosti. Vendar novica ni minila brez polemik. Takoj ko so bili posnetki s podelitve objavljeni na družbenih omrežjih, se je del uporabnikov začel spraševati, zakaj si je priznanje zaslužila prav ona, pojavile so se tudi zbadljive trditve, da naj bi imel z nagrado po zaslugi denarja in vpliva nekaj opraviti njen milijarderski oče Nelson Peltz

Poudariti je treba, da Nicola ni prejela ene od uradnih nagrad žirije Beneškega filmskega festivala, kot je zlati lev. Podelitev nagrad Kinéo je ločena prireditev, ki že od leta 2002 poteka vzporedno z odmevnim festivalom.  Organizatorji so Peltzevi priznanje podelili zaradi njenega vse bolj raznolikega dela pred kamero in za njo. V obrazložitvi so navedli, da v je zadnjih letih kot igralka, scenaristka in producentka deležna vse večje mednarodne pozornosti. Nicola je igralsko kariero začela kot deklica, širši javnosti pa je znana iz filmov Zadnji gospodar vetra in Transformerji: Doba izumrtja ter serij Motel Bates, Dobrodošli pri Chippendalesu  (Welcome to Chippendales) in Lepotica (The Beauty). Leta 2024 je s filmom Lola, ki ga je napisala in režirala, v njem pa je odigrala tudi glavno vlogo, naredila velik korak za kamero. Projekt je financirala z lastnim denarjem.

FOTO: Stefano Rellandini/Afp
FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Zahvalila se je družini in Brooklynu

Ob prejemu nagrade dobitnica ni skrivala, koliko ji pomeni podpora družine. Posebej se je zahvalila možu Brooklynu Beckhamu, ki jo je v Benetkah spremljal in ji ves večer stal ob strani. Igralka je družino opisala kot temelj, ki ji omogoča, da sledi svojim ambicijam, Brooklyna pa kot največjo podporo. Eno glavnih priznanj tistega večera je prejela tudi Faye Dunaway, ki ji je bila podeljena nagrada za življenjsko delo. Obe povezuje nov projekt. Peltzova in 85-letna oskarjevka skupaj igrata v prihajajoči baletni drami Prima, Nicola pa je Dunaway med podelitvijo označila za svoj navdih. Celo počakala je, da se je igralska legenda po prejemu lastne nagrade vrnila na svoje mesto, preden je začela govor.

FOTO: Stefano Rellandini/Afp
FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Del odzivov na nagrado ni mogoče ločiti od dejstva, da Nicola prihaja iz ene najbogatejših ameriških družin. Njen oče Nelson Peltz je milijarder, investitor in poslovnež, zato njeno kariero že od začetka spremljajo razprave o privilegijih in prednostih, ki ji jih je lahko omogočilo družinsko bogastvo. Vendar je eno razpravljati o privilegiranem izhodiščnem položaju, nekaj povsem drugega pa trditi, da je bilo konkretno priznanje kupljeno. Za slednje za zdaj ni dokazov. Sama Peltzeva si v zadnjih letih s pisanjem, režijo in produkcijo, očitno prizadeva razširiti kariero tudi zunaj igralstva, prireditelji pa so prav to vsestranskost navedel kot razlog za priznanje.

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