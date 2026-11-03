Pretresena Ellen DeGeneres: ob izgubi posebne osebe so jo premagale solze

Ellen DeGeneres se je vidno pretresena poklonila producentu, s katerim je dolga leta sodelovala pri oddaji The Ellen DeGeneres Show. Nenadoma je umrl Matt Wright, ki je oddajo soustvarjal 16 let, star je bil 52 let. V videoposnetku, ki ga je objavila na instagramu, je bila 68-letna DeGeneresova močno ganjena, piše People.

»Bil je neverjeten človek,« je povedala. »Bil je zabaven. Bog, kako me je znal nasmejati. Ves čas me je presenečal s stvarmi, ki jih je počel. Bil je pameten. Bil je prijazen. Bil je tisti del naše oddaje, ki so ga, mislim, da so ga imeli vsi radi. Jaz sem ga imela rada. In vse skupaj je tako šokantno, preprosto ne morem verjeti,« je dodala.

Razkrila je, da sta bila z Wrightom pred kratkim še v stikih in da sta načrtovala ponovno sodelovanje. »Pripravljala sva projekt, pri katerem bi morala sodelovati in ki bi ga morala začeti kmalu,« je povedala. »Pogrešali ga bomo. Bil je in vedno bo povezovalni člen celotne naše družine v oddaji Ellen,« je dejala. Med nadaljevanjem videoposnetka je DeGeneresova le s težavo iskala besede.

»Sploh ne vem, kaj govorim,« je priznala in se spomnila tudi Wrightovega moža in njegove družine. »In Justinu, njegovemu možu ter vsej njegovi družini izrekam iskreno sožalje. Zelo mi je žal, saj smo izgubili čudovitega človeka. Res je bil dober človek.« Omenila je tudi pokojnega plesalca Stephena »tWitcha« Bossa, ki je umrl decembra 2022 in je bil Wrightov prijatelj. »Zelo tesna prijatelja sta bila. Zdaj sta spet skupaj, plešeta in se smejita,« je dejala.

Umrl je v nepričakovani tragediji

Wright je umrl nenadoma, v nedoumljivi tragediji, je zapisano na strani GoFundMe, ki so jo ustvarili z namenom pomagati njegovi družini. »Njegov mož, oče, sestra in nečakinja so v New Yorku in si obupno želijo, da bi se lahko znova zbrali ter se od njega dostojno poslovili. Prosimo vse njegove prijatelje, ki jih je Matt imel tako zelo rad, naj družini v teh težkih trenutkih pomagajo,« piše v opisu zbiralne akcije. »Kot mnogi veste, sta Matt in Justin poleti oba ostala brez službe. Nepričakovani stroški prevoza Mattovih posmrtnih ostankov domov, pogreba in spominske slovesnosti pa so za družino preveliko finančno breme.«