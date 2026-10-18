Pretresljiv posnetek: pevka Monika v solzah in z modrico okoli očesa trdi, da jo je napadla lastnica kluba (VIDEO)

Znana avstrijska pop pevka balkanskih korenin Monika Ivkić je šokirala svoje sledilce na družbenih omrežjih, ko je v solzah objavila posnetek, na katerem je pokazala modrico na obrazu. Pevka, ki jo občinstvo pozna po nastopih v klubih po vsej Evropi, je razkrila, da naj bi bila po enem od koncertov žrtev fizičnega nasilja.

Incident naj bi se po njenih besedah zgodil v nočnem klubu Deep House v nemškem mestu Offenbach. Vidno pretresena je sedela v avtomobilu in pojasnjevala, da je do spora prišlo zaradi denarja in neupoštevanja predhodnega dogovora. Pevka je v čustvenem nagovoru povedala, da je tistega večera nastopala dve uri in štirideset minut, kar je vključevalo tudi dodatni čas, ki ni bil del prvotnega dogovora. Namesto izplačila dogovorjenega honorarja naj bi naletela na nespoštljiv odnos lastnice kluba, ki naj bi jo ob koncu prepira močno udarila v oko.

Pevka je v videoposnetku poudarila, da o krivicah, ki jih glasbeni izvajalci doživljajo med nastopi, ne želi več molčati. Kolege z glasbene scene je pozvala, naj bodo previdni pri izbiri poslovnih partnerjev, saj si nihče ne zasluži takšnega ravnanja in fizičnega nasilja. Njena objava je na TikToku sprožila številne odzive. Videoposnetek se je hitro razširil in zbral več kot milijon ogledov ter več kot 20.000 všečkov. Številni oboževalci so v komentarjih izrazili ogorčenje in nejevero ter poudarili, da je treba vsakršno obliko nasilja nemudoma prijaviti policiji in pristojnim organom.

Nekateri sledilci so opozorili, da se za bliščem in razkošjem glasbene industrije pogosto skrivajo temačne zgodbe, o katerih javnost ne ve ničesar. Mnogi so pevki izrazili podporo in ji svetovali, naj v Nemčiji poišče pravno pomoč, saj tamkajšnja zakonodaja takšne napade strogo kaznuje.

Lastnica kluba zanika obtožbe, trdi, da je bila sama žrtev napada

Zgodba pa ima tudi drugo plat, ki je prišla v javnost prek medijev. Lastnica nočnega kluba v Offenbachu je odločno zanikala obtožbe Ivkićeve. Po njenih navedbah za regionalne medije naj bi bila prav pevka tista, ki se je vedla agresivno, potem ko naj bi zamudila na nastop. Lastnica je poleg tega zatrdila, da je bila fotografija, na kateri ima pevka modrico, prirejena.

Priznala je, da je med njima res prišlo do besednega spora, vendar je odločno zanikala, da bi pevko prva fizično napadla. Nasprotno, trdi, da je bila žrtev napada prav ona. Po teh izjavah lastnice kluba se je ponovno oglasila tudi pevka, ki je v dodatnem sporočilu za javnost v celoti zavrnila navedbe nasprotne strani.

Ivkić, ki je svojo glasbeno kariero začela leta 2008 z uspešno uvrstitvijo v nemškem televizijskem šovu Deutschland sucht den Superstar, pozneje pa sodelovala tudi na irskem izboru za Pesem Evrovizije, je povedala, da zaradi domnevnega napada trpi resne fizične in psihične posledice. Potrdila je še, da je primer zdaj v rokah policije, ki bo morala ugotoviti dejanske okoliščine dogodka.