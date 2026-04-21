Pretresljiva družinska zgodba: legendarna pevka sploh ni vedela, da ima vnukinjo

Po poročanju ameriških medijev je legendarna pevka Cher šele več kot desetletje po njenem rojstvu izvedela, da ima vnukinjo. Otroka je leta 2010 v razmerju z nekdanjo manekenko Kayti Edwards dobil njen sin Elijah Blue Allman. Edwardsova trdi, da je bila z Allmanom v razmerju in da se jima je rodila hči Ever. V intervjuju za US Sun je povedala, da jo je Cher lani osebno kontaktirala in jo vprašala, ali navedbe držijo. Po njenih besedah je pevka za obstoj otroka prvič slišala že leta 2021, vendar naj bi takrat informacije jemala kot neverjetne govorice. Bivša manekenka je dodala, da je bila Cher ob potrditvi novice šokirana in brez besed, ter naj bi v družinskem krogu dejala, da je končno babica.

Zapleten odnos in občasni stiki

Po njenih trditvah naj bi Allman za otroka vedel že od začetka, vendar naj ne bi želel prevzeti starševske vloge. S hčerko je imel le občasne stike. Edwardsova prav tako trdi, da se je po njegovem predoziranju leta 2021 znova poskušal povezati z njo in se opravičiti. Kasneje se je po njenih besedah tik pred hospitalizacijo zaradi drugega predoziranja leta 2023 ponovno pojavil v njunem življenju, ko naj bi nekaj časa celo živel pri njiju in se poskušal umakniti iz Hollywooda. Edwardsova trdi, da je Cher po tem znova stopila v stik z njo in želela preveriti, kaj se dogaja ter ali so informacije o vnukinji resnične.

Cher in Elijah Blue Allman FOTO: Profimedia

»Cher je stik z menoj vzpostavila junija lani in me vprašala, ali je to res. Priznala sem, da je. Ko je slišala novico, je ostala brez besed. Svoji družini je dejala, da je končno babica,« je še dodala Kayti. Po njenih besedah je pevka nato vzpostavila odnos tudi z vnukinjo. Leta 2025 ju je povabila v svoj dom v Malibuju, kjer so skupaj večerjali. Deklici je po pripovedovanju mame pokazala svojo garderobo, ji pripovedovala o svojih koncertih in preživela čas z njo na sproščen in igriv način. Edwardsova opisuje Cher kot toplo in energično osebo, ki se je do vnukinje vedla zelo naravno.

Družinske težave in skrbništvo

Vzporedno se Cher sooča tudi z resnimi družinskimi skrbmi. Po navedbah sodnih dokumentov je ponovno vložila zahtevo za skrbništvo nad sinom, saj naj bi se njegovo stanje zaradi odvisnosti poslabšalo. Iz spisov je razvidno, da njen sin ni sposoben upravljati svojih financ ter da sredstva iz družinskega sklada brez nadzora zapravlja. Poleg tega se je v zadnjih letih znašel tudi v pravnih težavah, med drugim zaradi domnevnega napada in vstopa na šolsko območje brez dovoljenja, navaja Page six.