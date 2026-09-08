  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOST DO NEBA

Pretresljiva izpoved Dejana in Jovane po izgubi otroka: »Rodila sem po naravni poti, otroku ni bilo pomoči«

Par je zdaj zbral moč in javno spregovoril o boleči izkušnji.
Jovana in Dejan sta doživela najhujšo izgubo, ko sta v petem mesecu nosečnosti izgubila otroka. FOTO: Zaslonski Posnetek, Youtube
Jovana in Dejan sta doživela najhujšo izgubo, ko sta v petem mesecu nosečnosti izgubila otroka. FOTO: Zaslonski Posnetek, Youtube
N. Č.
 8. 9. 2026 | 10:55
 8. 9. 2026 | 10:55
5:28
A+A-

Znana srbska vplivneža Dejan Dragojević in njegova izbranka Jovana Stojanović sta doživela najhujši udarec, ko sta v petem mesecu nosečnosti izgubila otroka. Čeprav je nosečnost sprva potekala brez težav in so bili izvidi dobri, se je vse končalo tragično. Par je zdaj zbral moč in javno spregovoril o boleči izkušnji. Kot pravita, želita s svojo zgodbo pomagati ženskam, ki bi se znašle v podobnih težkih trenutkih, piše telegarf.rs.

Dejan, ki ga poznajo kot zmagovalca šova Zadruga 5, je povedal, da je bila Jovana zdrava, nosečnost pa je sprva potekala povsem normalno. »Na začetku sva se počutila kriva, kot da sva midva naredila nekaj narobe. Nosečnost je bila zelo zdrava, Jovana je bila zdrava, izvidi odlični, otrok je bil na ekspertnem ultrazvoku celo nekoliko naprednejši v razvoju. Jovani nisem dovolil, da bi karkoli delala, želel sem, da uživa. Takrat sva celo zaprla picerijo, da ne bi delala in se obremenjevala, ter se odločila, da bova počasi urejala hišo,« je povedal Dejan za telegraf.rs.

Težave so se po njegovih besedah začele po prenatalnem testu. Prvi del izvida je bil negativen, nato pa je pozno zvečer zazvonil telefon. »Poklicali so me iz laboratorija in povedali, da so na enem od kromosomov odkrili mikrodelecijo ter da naju bo poklicala genetičarka. V tistem trenutku se ti ustavi ves svet,« je dejal.

Čutila je, da je otrok zdrav

Jovana je dodala, da je sama ves čas čutila, da je otrok zdrav. Po njenih besedah jima genetičarka, ki ju je poklicala ob 23. uri, takrat ni znala ustrezno pojasniti, kaj ugotovitev pomeni, kar je pri njiju povzročilo velik stres. Svetovala jima je, naj se pogovorita z ginekologom.

Dejan je nato opisal tudi neprijetno izkušnjo z njunim prvim zdravnikom. Kot je povedal, sta zdravnika zamenjala v četrtem mesecu nosečnosti. Prvi ginekolog jima je pred tem dal letake z informacijami o tem, kje bi lahko opravila prenatalni test, vendar sta se odločila za laboratorij po lastni izbiri.

Ko sta ga poklicala zaradi rezultata testa, ju je po Dejanovih besedah vprašal, zakaj ga nista opravila prek ponudnika, ki jima ga je priporočil. Nato jima je svetoval, naj se naročita na amniocentezo.

»Medtem ko sem po spletu iskal, kaj so mikrodelecije in kakšne so lahko posledice, se je pogovor z njim vrtel predvsem okoli tega, da testa nisva opravila prek njih. Na koncu je rekel, naj pokličeva kliniko in se naročiva na amniocentezo, nato pa je prekinil zvezo. Pozneje je še enkrat poklical, verjetno zato, ker je ugotovil, da ni izpadel najbolje. Prvi klic je deloval povsem finančno, zaradi odstotka od priporočila. To je bilo zelo porazno, sploh ker sva vse plačevala zasebno,« je povedal Dragojević.

Jovana je nato opravila amniocentezo, vzorce pa so poslali v tujino, del v London in del v Atene. Na rezultate sta morala čakati več tednov.

Izvid iz tujine

Po dveh tednih je prišel prvi izvid iz tujine. »Otrok je bil popolnoma zdrav in normalno razvit. Prenatalni test se je zmotil. Kamen se nama je odvalil od srca,« je povedal Dejan.

Jovana je nato odšla k staršem v Gornji Milanovac, da bi počivala. Tam so se po njegovih besedah začele močne bolečine v trebuhu, ki so trajale tri dni. Ginekolog jo je pregledal in ugotovil, da je nekoliko odprta, maternični vrat pa je bil skrajšan na 28 milimetrov. Dejan je ob tem dejal, da naj bi bila običajna dolžina 31 milimetrov.

Par se je nato odpravil v Novi Sad. »Tri dni nisem spala, bila sem bleda kot stena. V Novem Sadu je bolečina za kratek čas popustila. Dejan je odšel v telovadnico, da bi nekoliko sprostil stres, jaz pa sem poskušala zaspati. Nato so se bolečine vrnile, še močnejše. Čutila sem, da me nekaj stiska in potiska,« je pripovedovala Jovana.

Povsem se je odprla

Odšla je v kopalnico in ugotovila, da se je povsem odprla. »To prepozna vsaka porodnica. V paniki sem poklicala Dejana, doma ni bilo nikogar. Dejanova sestra Biljana me je takoj odpeljala v bolnišnico. Zaradi bolečin v avtomobilu nisem mogla sedeti, ampak sem se držala z rokami in poskušala zdržati,« je povedala.

Sledil je porod. »Rodila sem po naravni poti. Sama sem vse iztisnila in otrok je prišel na svet. Ob porodu je bil še živ, vendar mu v petem mesecu nosečnosti ni bilo pomoči,« je dejala Jovana za telegraf.rs.

Zdravniki so ju po njenih besedah vprašali, ali želita otroka videti. Jovana je pojasnila, da gre za običajen protokol. Dejan se je odločil, da ga ne bo videl, saj se je bal, da bi mu ta podoba ostala v spominu vse življenje.

Po boleči izgubi se je Jovana odločila, da bo svojo izkušnjo delila tudi zato, da bi ponudila podporo ženskam, ki doživijo podobno izgubo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

otrokDejan DragojevićJovana StojanovićSrbijasmrttragedijanosečnica
ZADNJE NOVICE
13:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
RESNI PRESTOPKI

V Novem mestu jo je zaradi vere žalil in odrinil, v Postojni pa pretepli kolesarja

Policisti so v ponedeljek obravnavali dva resna dogodka.
8. 9. 2026 | 13:55
13:49
Novice  |  Svet
NOVE PODROBNOSTI

Šokantno razkritje izraelskega časnika! Netanjahu je prikril opozorila pred napadom Hamasa

Konec septembra 2023 je predsednik Združenih arabskih emiratov poklical Netanjahuja in ga opozoril na načrte Hamasa za 7. oktober.
8. 9. 2026 | 13:49
13:45
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Suzana Kranjec: Bolezen jo je pripeljala do droži, fermentacije in lastnega vrta

Suzano Kranjec je celiakija pripeljala do droži njene stare mame, domače pridelave zelenjave in ideje, kako skleniti krog od zemlje do krožnika in nazaj
Alenka Kociper8. 9. 2026 | 13:45
13:31
Novice  |  Slovenija
ZNIŽEVANJE DOSEŽKOV

Minister Rončević napovedal: Odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno OŠ

Nova raziskava razkrila: slovenski najstniki so vse manj pismeni! Sviz: »To zahteva ustrezen odziv države«. Pristojne pozivajo, naj se prednostno lotijo sistemskega reševanja pomanjkanja kadra ter zagotovijo ustrezne pogoje za kakovostno javno izobraževanje.
8. 9. 2026 | 13:31
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
KOMENTARJI

Prestižna nagrada Nicoli Peltz je sprožila burne odzive

Snaha Victorie in Davida Beckham iz Benetk odhaja z novim priznanjem.
8. 9. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VODJA OBREDOV

Anže – Sapuro Ancestralis: »V ozadju svete medicine je razumevanje, da smo tudi mi del božanske sile« (Suzy)

Po več kot 20 letih raziskovanja svete medicine o njej govori odkrito in odprto ter poudarja, da nam lahko pomaga očistiti, kar nas obremenjuje, nas osvobodi in poveže z božansko iskro v nas samih.
8. 9. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Vrnimo se k branju!

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki