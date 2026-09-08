Pretresljiva izpoved Dejana in Jovane po izgubi otroka: »Rodila sem po naravni poti, otroku ni bilo pomoči«

Znana srbska vplivneža Dejan Dragojević in njegova izbranka Jovana Stojanović sta doživela najhujši udarec, ko sta v petem mesecu nosečnosti izgubila otroka. Čeprav je nosečnost sprva potekala brez težav in so bili izvidi dobri, se je vse končalo tragično. Par je zdaj zbral moč in javno spregovoril o boleči izkušnji. Kot pravita, želita s svojo zgodbo pomagati ženskam, ki bi se znašle v podobnih težkih trenutkih, piše telegarf.rs.

Dejan, ki ga poznajo kot zmagovalca šova Zadruga 5, je povedal, da je bila Jovana zdrava, nosečnost pa je sprva potekala povsem normalno. »Na začetku sva se počutila kriva, kot da sva midva naredila nekaj narobe. Nosečnost je bila zelo zdrava, Jovana je bila zdrava, izvidi odlični, otrok je bil na ekspertnem ultrazvoku celo nekoliko naprednejši v razvoju. Jovani nisem dovolil, da bi karkoli delala, želel sem, da uživa. Takrat sva celo zaprla picerijo, da ne bi delala in se obremenjevala, ter se odločila, da bova počasi urejala hišo,« je povedal Dejan za telegraf.rs.

Težave so se po njegovih besedah začele po prenatalnem testu. Prvi del izvida je bil negativen, nato pa je pozno zvečer zazvonil telefon. »Poklicali so me iz laboratorija in povedali, da so na enem od kromosomov odkrili mikrodelecijo ter da naju bo poklicala genetičarka. V tistem trenutku se ti ustavi ves svet,« je dejal.

Čutila je, da je otrok zdrav

Jovana je dodala, da je sama ves čas čutila, da je otrok zdrav. Po njenih besedah jima genetičarka, ki ju je poklicala ob 23. uri, takrat ni znala ustrezno pojasniti, kaj ugotovitev pomeni, kar je pri njiju povzročilo velik stres. Svetovala jima je, naj se pogovorita z ginekologom.

Dejan je nato opisal tudi neprijetno izkušnjo z njunim prvim zdravnikom. Kot je povedal, sta zdravnika zamenjala v četrtem mesecu nosečnosti. Prvi ginekolog jima je pred tem dal letake z informacijami o tem, kje bi lahko opravila prenatalni test, vendar sta se odločila za laboratorij po lastni izbiri.

Ko sta ga poklicala zaradi rezultata testa, ju je po Dejanovih besedah vprašal, zakaj ga nista opravila prek ponudnika, ki jima ga je priporočil. Nato jima je svetoval, naj se naročita na amniocentezo.

»Medtem ko sem po spletu iskal, kaj so mikrodelecije in kakšne so lahko posledice, se je pogovor z njim vrtel predvsem okoli tega, da testa nisva opravila prek njih. Na koncu je rekel, naj pokličeva kliniko in se naročiva na amniocentezo, nato pa je prekinil zvezo. Pozneje je še enkrat poklical, verjetno zato, ker je ugotovil, da ni izpadel najbolje. Prvi klic je deloval povsem finančno, zaradi odstotka od priporočila. To je bilo zelo porazno, sploh ker sva vse plačevala zasebno,« je povedal Dragojević.

Jovana je nato opravila amniocentezo, vzorce pa so poslali v tujino, del v London in del v Atene. Na rezultate sta morala čakati več tednov.

Izvid iz tujine

Po dveh tednih je prišel prvi izvid iz tujine. »Otrok je bil popolnoma zdrav in normalno razvit. Prenatalni test se je zmotil. Kamen se nama je odvalil od srca,« je povedal Dejan.

Jovana je nato odšla k staršem v Gornji Milanovac, da bi počivala. Tam so se po njegovih besedah začele močne bolečine v trebuhu, ki so trajale tri dni. Ginekolog jo je pregledal in ugotovil, da je nekoliko odprta, maternični vrat pa je bil skrajšan na 28 milimetrov. Dejan je ob tem dejal, da naj bi bila običajna dolžina 31 milimetrov.

Par se je nato odpravil v Novi Sad. »Tri dni nisem spala, bila sem bleda kot stena. V Novem Sadu je bolečina za kratek čas popustila. Dejan je odšel v telovadnico, da bi nekoliko sprostil stres, jaz pa sem poskušala zaspati. Nato so se bolečine vrnile, še močnejše. Čutila sem, da me nekaj stiska in potiska,« je pripovedovala Jovana.

Povsem se je odprla

Odšla je v kopalnico in ugotovila, da se je povsem odprla. »To prepozna vsaka porodnica. V paniki sem poklicala Dejana, doma ni bilo nikogar. Dejanova sestra Biljana me je takoj odpeljala v bolnišnico. Zaradi bolečin v avtomobilu nisem mogla sedeti, ampak sem se držala z rokami in poskušala zdržati,« je povedala.

Sledil je porod. »Rodila sem po naravni poti. Sama sem vse iztisnila in otrok je prišel na svet. Ob porodu je bil še živ, vendar mu v petem mesecu nosečnosti ni bilo pomoči,« je dejala Jovana za telegraf.rs.

Zdravniki so ju po njenih besedah vprašali, ali želita otroka videti. Jovana je pojasnila, da gre za običajen protokol. Dejan se je odločil, da ga ne bo videl, saj se je bal, da bi mu ta podoba ostala v spominu vse življenje.

Po boleči izgubi se je Jovana odločila, da bo svojo izkušnjo delila tudi zato, da bi ponudila podporo ženskam, ki doživijo podobno izgubo.