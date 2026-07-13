Pretresljiva izpoved zvezdnika: sedem let se je boril za življenje

Igralec Joe Manganiello je zaupal, da se je kar sedem let boril z resnimi avtoimunskimi boleznimi, ki so ga, kot pravi sam, skoraj stale življenja. Svojo izkušnjo je opisal v spominih z naslovom Bloodlines, ti bodo izšli 13. oktobra. Po uradnem opisu knjige so se težave začele v času, ko je bila njegova igralska kariera na vrhuncu, zasebno življenje pa je delovalo popolno. »Joe Manganiello je bil videti kot človek, ki ima vse: uspešno kariero, nov zakon in telo, ki so ga mnogi imeli za najboljše v Hollywoodu. Nato njegovo telo brez opozorila začelo odpovedovati.«

V naslednjih letih se je soočil z vrsto avtoimunskih bolezni, ki so prizadele kožo, oči, pljuča, ščitnico in prebavni sistem. Zdravnikom dolgo ni uspelo odkriti jasnega vzroka njegovih težav, igralec je trpel kronične bolečine in se soočal z dolgotrajno zdravstveno krizo. V opisu knjige je navedeno, da je moral, da bi mu rešili življenje, prestati amputacijo enega organa. V intervjuju za revijo People je Manganiello to obdobje opisal kot najtežjo izkušnjo svojega življenja. »To je bilo najbolj brutalno obdobje mojega življenja. Tega ne bi privoščil niti svojemu najhujšemu sovražniku.« Ker mu konvencionalna medicina ni ponudila odgovorov, ki jih je iskal, se je podal na osebno pot raziskovanja vzrokov svojih težav in možnosti za ozdravitev.

To ga je vodilo daleč stran od bolnišnic in zdravniških ordinacij. V knjigi opisuje srečanja s šamani, proučevanje starodavnih mitov, poganskih obredov in družinske zgodovine. Med tem procesom je odkril globoko povezanost s svojimi armenskimi koreninami ter zgodbe prednikov, ki so preživeli armenski genocid. Po opisu spominov ga je iskanje popeljalo globoko v družinsko zgodovino: do prednikov, zaznamovanih z nasiljem, pregonom in skritimi vzorci, ki jih po njegovem mnenju delijo številni ljudje s kroničnimi boleznimi.

Bo razkril tudi podrobnosti zakona s Sofio Vergara?

Posebno pozornost javnosti je pritegnilo dejstvo, da se je njegova zdravstvena bitka skoraj v celoti prekrivala z zakonom z igralko Sofio Vergaro. Par se je poročil leta 2015, ločitev je bila dokončno zaključena leta 2024. To pomeni, da je Manganiello večino njunega razmerja preživel v težkem in skoraj usodnem boju z boleznijo, stran od oči javnosti. Čeprav Sofia v uradnem opisu knjige ni omenjena, mnogi pričakujejo, da bodo spomini razkrili, kako močno je bolezen vplivala na njuno zasebno življenje in odnos. Igralec pravi, da je njegova največja želja, da bi njegova zgodba pomagala ljudem, ki se soočajo s podobnimi zdravstvenimi izzivi.