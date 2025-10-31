  • Delo d.o.o.
MERLIN SANTANA

Pretresljive podrobnosti: igralec tragično umrl pri 27 letih zaradi lažnih obtožb (VIDEO)

Merlin Santana imel pred seboj še veliko kariero.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 31. 10. 2025 | 09:35
 31. 10. 2025 | 09:35
2:45
A+A-

Nekatere televizijske zvezde so umrle, tik preden bi morale doseči največjo slavo. Ena od smrti, ki je šokirala igralsko industrijo, je bila smrt Merlina Santane, ki je kraljeval na televizijskih zaslonih v devetdesetih in zgodnjih 2000-ih. Santana, rojen leta 1976 v newyorški soseski Washington Heights, je imel podporo staršev, da bi se podal v šovbiznis, da bi se odvrnil od življenja na ulici. Svojo prvo reklamo je posnel pri treh letih, svojo prvo filmsko vlogo pa je dobil kot statist v filmu Woodyja Allena Škrlatna vrtnica Kaira.

Njegova prva opaznejša vloga je bila leta 1991, ko je igral Stanleyja, fanta Rudy Huxtable, v seriji The Cosby Show, sledile so druge vloge v različnih serijah, vendar pa je bila njegova odločilna vloga leta 1996 kot Romeo Santana v seriji The Steve Harvey Show. Po koncu serije je po šestih sezonah je nadaljeval z drugimi projekti, vključno s filmom Showtime z Eddiejem Murphyjem in The Blues z Deonom Richmondom, s katerim je igral tudi v seriji The Cosby Show, ne da bi vedel, da bo to njegov zadnji projekt.

Le nekaj dni pred smrtjo je v restavraciji srečal dekle z imenom Mercedes, ki ga je prepoznala in mu dala svojo številko. 9. novembra 2002 jo je povabil v studio, kjer je snemal svoj prvi album z Brandonom Quintinom Adamsom.

»Ni vedel, da sta jo pripeljala dva mladeniča, ki sta bila z njo v avtu,« je povedal namestnik okrožnega tožilca Los Angelesa Craig Hum.

Mercedes je ostala le nekaj minut, opravila telefonski klic in odšla. Sumničav Adams ji je sledil in jo videl, kako se je vsedla v vozilo, ki je bilo parkirano malo naprej na ulici. Kmalu zatem se igralec vsedel na sovoznikov sedež. V zasedi, ki je sledila, je takrat 19-letni Damien Andre Gates izstrelil strel, ki se je izkazal za usodnega za Santano.

Motiv umora

Preiskava je pokazala, da se je vse skupaj začelo z lažno obtožbo Mercedes, Gatesove 15-letne punce Monique King, ki je trdila, da sta jo Santana in Adams poskušala posiliti, kar je Gatesa in njegovega sostorilca Brandona Douglasa Bynesa spodbudilo k napadu. Vendar se je obtožba  izkazala za lažno in Santana je zaradi tega umrl. Morilec Gates je prejel tri dosmrtne zaporne kazni in 70 let zapora, Bynes je priznal krivdo za uboj iz malomarnosti in prejel 23 let zapora, Kingova, pa je kazen prestajala v priporu za mladoletnike do 25. leta.

smrtMerlin Santanaikonaigralec
10:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČEN KONEC

Umrl je Robert (24), za katerega so krajani v 48 urah zbrali 200.000 evrov

Po sedmih mesecih so zdravniki menili, da se lahko vrne domov – a bolezen je bila močnejša.
31. 10. 2025 | 10:39
10:19
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pazite! Zaradi listja na pločniku lahko dobite kazen – v tem mestu že pišejo odločbe

Pisano listje velja za enega najbolj romantičnih delov jeseni, a tudi to s seboj prinaša nekaj skrbi.
Kaja Berlot31. 10. 2025 | 10:19
10:15
Novice  |  Slovenija
SOVRAŽNI GOVOR

Janšev poslanec ministra Maljevca napadel, da je »pisal priročnike za lizanje zadnjice«, te organizacije na nogah (VIDEO)

Eden od pomembnih razlogov za normalizacijo sovraštva in nasilja je po mnenju organizacij, ki deluje na področju pravic LGBTIQ+ oseb, tudi nekaznovanost sovražnega govora, ki se širi tudi iz najpomembnejših institucij države.
31. 10. 2025 | 10:15
09:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FARMA GROZE

Šok pri sosedih: moški posilil ovco, potem ga zverinsko pretepli »Panterji« z maskami

Farma groze je razkrila temno stran človeške izprijenosti.
31. 10. 2025 | 09:57
09:35
Bulvar  |  Tuji trači
MERLIN SANTANA

Pretresljive podrobnosti: igralec tragično umrl pri 27 letih zaradi lažnih obtožb (VIDEO)

Merlin Santana imel pred seboj še veliko kariero.
31. 10. 2025 | 09:35
09:22
Novice  |  Slovenija
NENAVADNA POTEZA?

Boštjančič v izdajo panda obveznic: denar nam bodo posojali Kitajci, le kaj poreče Trump

Panda obveznice omogočajo, da se država zadolži neposredno pri kitajskih bankah in skladih.
31. 10. 2025 | 09:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
