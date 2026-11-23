Družina Brucea Willisa je februarja 2023 sporočila, da so zvezdniku diagnosticirali frontotemporalno demenco (FTD), napredujočo bolezen, ki vpliva na govor, gibanje in vedenje. Bruce se je medtem upokojil in se le redko pojavlja v javnosti. Lansko poletje se je preselil v od družine ločeno, enonadstropno hišo, kjer mu je zagotovljena stalna oskrba. Novice o njegovem zdravstvenem stanju običajno delijo njegovi najbližji, med drugim hčerke in žena Emme Heming Willis, ki o njem objavljajo na družbenih omrežjih. Ta konec tedna je njegova hči Tallulah na instagramu objavila redko fotografijo osebnega trenutka z očetom.

FOTO: Tallulah Willis/Instagram

Na posnetku se na vrtni gugalnici nasmejano stiska k njemu in ga objema. Sledilci so fotografijo označili za zelo prisrčno in komentarje napolnili z izrazi ljubezni do hollywoodske zvezde. Toda Tallulah je po premisleku ugotovila, da fotografija morda ni primerna za javno objavo, zato jo je izbrisala. V naslednji instagramovi zgodbi je zapisala:

»Včeraj sem objavila fotografijo svojega očeta, ker sva preživela ČUDOVITE trenutke. Nekoga sem prosila, naj naju fotografira, ko sva gledala videoposnetek Frankieja Vallija, kako poje. Bila sem tako navdušena nad lepoto tega trenutka, da nisem razmišljala, da bi lahko bila fotografija morda preveč intimna za javno objavo.« Dodala je: »To priznavam in obljubljam, da bom v prihodnje ravnala bolje. Vem, da ga imate vsi radi. Jaz ga imam rada. Moja družina ga ima rada. In še vedno je popolnoma isti junak, kot ga poznamo.«

FOTO: Tallulah Willis/Instagram

Kaj o njegovem stanju pravi žena Emma?

Emma, s katero se je Bruce poročil leta 2009, je v podkastu leta 2025 razblinila nekatere napačne predstave o moževi bolezni. Pojasnila je, da njegov spomin ni prizadet. »To je drug del možganov,« je povedala voditeljici Oprah Winfrey. »Ljudje sprašujejo, ali se nas še spomni. Da, spomni se, saj nima Alzheimerjeve bolezni, ampak frontotemporalno demenco. Mislim, da gre za zelo pogosto napačno predstavo: ko pomislimo na demenco, najprej pomislimo na izgubo spomina.«

Tallulah je najmlajša od igralčevih hčera. Z nekdanjo ženo Demi Moore ima še Rumer, in Scout. Demi je kljub ločitvi še vedno pomemben del njihove razširjene družine. Tudi ona je lani spregovorila o tem, kako se prilagaja novemu načinu življenja zaradi zdravstvenega stanja bivšega moža. Poudarila je, da je pomembno, da ga sprejemajo takšnega, kot je v danem trenutku, ne da bi od njega pričakovali nekaj določenega. »Ko to storiš, ugotoviš, da se pojavi neverjetna nežnost, nekaj mehkega in ljubečega. Morda je vse skupaj v nekem smislu bolj igrivo in otroško, saj potrebujejo toliko več nege,« je povedala v istem podkastu.

Čeprav se morda ne bo več postavljal pred bliskavicami fotografskih aparatov, si Bruce še vedno vzame čas za pomembne družinske dogodke. Med drugim se je udeležil poroke hčerke Tallulah z glasbenikom Justinom Aceejem. Par je v začetku leta pripravil intimno poročno slovesnost v Sun Valleyju v ameriški zvezni državi Idaho. Kljub zavedanju, da se njegovo zdravstveno stanje slabša, naj bi zvezdnik sam na to gledal drugače. Po njegovem mnenju njegovo življenje ni tako zelo drugačno.

Vir je ta mesec za časopis Daily Mail povedal: »Včasih je videti kot dojenček, ki z radovednostjo opazuje neki predmet in ga preprosto sprejema. Toda če ga pogledate, je videti kot zdrav moški srednjih let.« Emma, s katero ima dve hčerki, Mabel Ray in Evelyn Penn, je priznala, da je resnično vesela, ker se Bruce ne zaveda, kako obsežna je njegova bolezen, saj po njenih besedah nikoli ni povezal vseh dejstev in ugotovil, kaj se z njim dogaja.