Umrl je igralec, ki smo ga gledali v številnih uspešnih filmih in serijah: star je bil komaj 46 let

Hollywood in oboževalci kultnih serij so zaviti v črno. Igralec James Ransone je umrl v 47. letu starosti. Novica o njegovi smrti je pretresla filmsko in televizijsko javnost po vsem svetu. James Ransone se je proslavil z vlogo Ziggyja Sobotke v drugi sezoni legendarne HBO-jeve serije Žica (The Wire). Njegov lik – čustveno nestabilni pristaniški delavec, ki se zaplete v drobni kriminal – je zaznamoval serijo in ostal eden najbolj tragičnih likov v zgodovini televizije. Ransone je nastopil v 12 epizodah, gledalci pa se še danes spominjajo šokantnega razpleta: Ziggy v izbruhu besa zagreši umor, nato pa se zlomljen preda policiji in konča za zapahi.

Svojo prvo filmsko vlogo je Ransone odigral leta 2002 v kontroverzni drami Ken Park, v kateri je že zgodaj pokazal surovo igralsko moč. Le leto pozneje je dobil vlogo, ki mu je za vedno spremenila življenje – nastop v seriji Žica. Kasneje je nanizal vrsto odmevnih projektov. V vojni miniseriji Generation Kill je igral ob Alexandru Skarsgårdu, leta 2019 pa je navdušil novo generacijo gledalcev z vlogo Eddieja Kaspbraka v filmu It: Poglavje 2. V letih kariere si je Ransone ustvaril sloves izrazitega karakternika. Med filmi, po katerih ga občinstvo še posebej pomni, so Black Phone 2, V/H/S/85, Small Engine Repair, What We Found. Ne glede na žanr so kritiki vedno poudarjali njegovo pristnost in čustveno globino.

Baltimore kot usoda: mesto, kjer se je rodil – in kjer je postal legenda

James Ransone se je rodil v Baltimoru, mestu, ki je pozneje postalo tudi kulisa serije, ki mu je prinesla svetovno prepoznavnost. Obiskoval je Carver Center for Arts and Technology, kjer je izpopolnjeval igralski talent in se pripravljal na profesionalno pot. Ironično je prav vloga v seriji, postavljeni v njegovo rojstno mesto, Ransonea ponesla med kultna igralska imena.

Smrt Jamesa Ransonea je v svetu filma in televizije pustila veliko praznino. Čeprav je odšel prezgodaj, je za seboj pustil nepozabne vloge in like, ki bodo živeli še dolgo potem, ko se bodo ugasnile kamere. Oboževalci se danes poslavljajo z enotnim sporočilom: »Hvala ti za Ziggyja. Hvala ti za resnico,« poroča 24sata.hr.