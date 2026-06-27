Prezgodaj umrli pevec je za seboj pustil milijone: to je edini dedič

Pevec Liam Payne je umrl 16. oktobra 2024 po padcu z balkona hotela v Buenos Airesu. Sedem mesecev po tem dogodku je bilo upravljanje njegovega premoženja zaupano njegovi nekdanji partnerici Cheryl Cole, saj pevec ni zapustil oporoke. Takratni dokumenti so pokazali, da je bruto vrednost pokojnikovega premoženja v Veliki Britaniji znašala 38 milijonov ameriških dolarjev oziroma 33 milijonov evrov, neto vrednost pa 32,2 milijona dolarjev oziroma 28 milijonov evrov.

Po britanski zakonodaji se premoženje pokojnika običajno prenese na zakonca, če pa zakonske zveze ni bilo, na najbližje krvne sorodnike. Po sodnih dokumentih, ki jih je pred nedavnim na vpogled dobila revija People, je edini dedič ​večmilijonskega premoženja Liamov sin Bear Payne. V Veliki Britaniji namreč, če pokojnik ni imel zakonca in ni zapustil oporoke, premoženje podedujejo otroci.

Devetletni Bear je tako podedoval približno 29 milijonov ameriških dolarjev oziroma 25 milijonov evrov očetovega premoženja. Del denarja je mogoče uporabiti takoj, večina sredstev pa bo, dokler Bear ne dopolni 18 let, ostala v skrbniškem skladu. Po poročanju BBC-ja bosta sredstva upravljala Cheryl in odvetnik, vendar imata trenutno omejena pooblastila in denarja ne moreta prosto razdeljevati.

Liam Payne in Cheryl sta sina Beara dobila 22. marca 2017. Novico o njegovem rojstvu sta nekaj dni pozneje sporočila s fotografijo, na kateri Payne v naročju drži novorojenčka.