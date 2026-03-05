Prezir in ogorčenje princa Williama: novica iz Amerike ga spravlja v bes

Zgodba o povezavah kraljevega brata s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom ter njegovi nedavni aretaciji je znova pretresla britansko javnost, zdaj pa bi lahko dobila tudi televizijsko upodobitev. Netflix, Disney+ in Amazon naj bi že razpravljali o projektih, ki bi prikazovali povezave nekdanjega princa Andrewa z Epsteinom ter njegov nedavni padec. V Hollywoodu trenutno poteka tekmovanje, kdo bo prvi posnel film o nekdanjem vojvodi Yorka, je za Daily mail povedal vir iz Disneyja. Razmišljajo o projektih, ki bi obravnavali največje kraljeve škandale, v središču pa bi bil prav Andrewev padec.

Princ William je po besedah vira blizu kraljeve družine pod velikim stresom in meni, da želi Hollywood v namen zaslužka izkoristiti Andrewevo aretacijo in dramo okoli s tem povezanega škandala. Prestolonaslednik se je moral spoprijeti že s preteklimi projekti, ki so razgaljali njegovo družino, kot je z emmyjem nagrajena serija Krona, ki se je končala leta 2023, s filmom Spencer, v katerem je njegovo mamo upodobila Kristen Stewart ter s stomilijonsko pogodbo, ki jo je z Netflixom podpisal njegov odtujeni brat princ Harry z ženo Meghan Markle, kar je privedlo do šestdelne dokumentarne serije iz leta 2022, polne podrobnosti o njihovem kraljevem življenju.

Novi projekti bi v kraljevi družini povzročili novo nelagodje

Viri navajajo, da William močno prezira vsakogar, ki želi zaslužiti na račun družinskih težav. Novi projekti, ki izpostavljajo stričeve težave in sramoto, ki jo je prinesel monarhiji, bi povzročili še večjo zadrego. Andrew je bil zaradi suma zlorabe položaja v javni službi 19. februarja aretiran. Nedavni dokumenti ameriškega Ministrstva za pravosodje razkrivajo, da naj bi med služenjem kot britanski trgovinski predstavnik Jeffreyju Epsteinu, ko je ta že bil v sodnih postopkih, posredoval zaupne vladne dokumente. Čeprav so finančne zadeve povzročile pravne težave, so mu že oktobra 2025 odvzeli vse kraljeve naslove in časti zaradi obtožb, da je spolno zlorabil Epsteinovo žrtev, tedaj še mladoletno Virginio Giuffre.

Morda imata prste vmes Harry in Meghan

Dejstvo, da se za film o Andrewevem padcu med drugimi zanima Netflix, je sprožilo opozorila znotraj kraljeve družine. Nekateri menijo, da morda princ Harry in Meghan Markle zasebno vodita te projekte, saj imata s to pretočno platformo sklenjeno partnerstvo. Kljub temu da njuni pretekli izdelki, ki niso diskreditirali kraljeve družine, niso bili uspešni, poslovno še vedno sodelujeta z gigantom, piše Radar Online.