Pri 43 znova mama: igralka novico razkrila na rdeči preprogi

Na podelitvi modnih nagrad v londonski Royal Albert Hall je 43-letna igralka Sienna Miller na rdeči oziroma modri preprogi ponosno pokazala nosečniški trebušček in s tem potrdila, da pričakuje novorojenčka, piše Mail Online. To bo njen tretji otrok. S partnerjem, igralcem in modelom 15 let mlajšim Oliem Greenom, že imata januarja lani rojeno hčerko, iz prejšnjega razmerja z igralcem Tomom Sturridgeem pa ima 12-letno hčerko Marlowe. Sienna je letos v intervjuju za britanski Elle odkrito spregovorila o pritiskih, povezanih z materinstvom, in o odločitvi, da bo zamrznila jajčne celice, ko bo dopolnila štirideset let. Spomnila se je, kako jo je dolga leta mučilo vprašanje, ali bo sploh lahko imela še otroke.

»Biologija je do žensk v teh letih neverjetno kruta. Po letih obsesije s še enim otrokom sem danes mirna: če se zgodi, čudovito, če ne, tudi v redu. Ta eksistencialna grožnja mi več ne visi nad glavo,« je dejala zvezdnica in poudarila, da so kakršnekoli razprave o starosti pri starševstvu izjemno boleče, a tudi nepravične. »Nihče ne govori nič Alu Pacinu ali Robertu De Niru, ki sta postala očeta v osemdesetih. Če vaše telo zmore nosečnost, imejte otroka, kadar koli želite. Danes sem boljša mama kot kdaj koli prej. Leta niso pomembna. Absolutno niso,« je poudarila Sienna.

A Sienna ni bila edina, ki je na omenjenem dogodku razkrila, da se bo njena družina povečala. Istega večera je nosečnost potrdila tudi 38-letna britanska pevka Ellie Goulding. To bo njen drugi otrok, prvi s partnerjem, 28-letnim Beauom Minniearom, s katerim je v razmerju šest mesecev. Pevka je novo ljubezen našla po tem, ko se je na začetku lanskega leta po petih letih zakona ločila od trgovca z umetninami Casparja Joplinga, s katerim ima štiriletnega sina Arthurja. Novo zvezo je uradno potrdila septembra. »Zgodaj je še, a Ellie in Beau sta zelo zaljubljena, on je pravi romantik in skupaj sta res prisrčna. Zelo lepo je gledati, ona je zelo srečna,« je takrat razkril vir blizu para.