44-letna Anne Hathaway je z možem Adamom Shulmanom dobila tretjega otroka. Portal TMZ je objavil fotografije mamice med sprehodom po New Yorku, med katerim je novorojenčka na prsih nosila v otroški nosilki. Anne in Adam sta poročena od leta 2012. Skupaj imata že dva sinova: desetletnega Jonathana in štiri leta mlajšega Jacka. Spola tretjega otroka in datuma njegovega rojstva še nista zaupala širšemu krogu.

Zvezdnica je nosečnost v hudomušni objavi na instagramu razkrila junija. V videoposnetku, ki ga je spremljala pesem Baby I'm Yours pevke Barbare Lewis, je v lahkotnem belem krilu in kratki bluzi, skozi katero se je videl njen nosečniški trebušček, stopila pred kamero. Ob objavi je zapisala: »Dragi, tvoja sem.« V intervjuju leta 2022 je odkrito spregovorila o tem, kako je materinstvo spremenilo njeno življenje.

»Šele ko sem postala mama, sem začutila, da sem zares našla svoje mesto in da sem popolnoma prisotna v svojem življenju,« je povedala. Dodala je: »Ne gre za to, da prej ne bi imela integritete, vendar me je materinstvo spodbudilo, da sem si želela biti v vseh pogledih popolnoma zvesta svojim besedam. To je pomenilo, da sem morala opustiti vse nesmiselnosti, ki so se dogajale v meni. Včasih si namreč, čeprav vemo, da takrat ne kažemo svoje najboljše plati, dovolimo manjše grehe.«

Priznala, da sta se z možem zaradi njenih let zavedala, da so možnosti za tretjo nosečnost zelo majhne. Zato sta se prepustila življenju in nista želela gojiti prevelikih pričakovanj. Ko je izvedela, da je znova noseča, sta bila vzhičena, saj se zavedata, da takšna sreča ni dana vsem.