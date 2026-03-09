Pri komaj 45 letih je umrla novinarka Mila, borila se je proti družbenim krivicam

V 45. letu starosti je umrla hrvaška novinarka in urednica Mila Moralić, so sporočili iz Hrvaškega novinarskega društva (HND). Moralićeva se je rodila 24. julija 1981 v Splitu. Diplomirala je iz politologije, pozneje pa pridobila tudi magisterij s področja primerjalnih politik, poroča hrvaški Index.

Svojo novinarsko pot je začela na Media Servisu, pozneje pa se je pridružila televiziji N1, kjer je delala več let. Tam je bila novinarka in reporterka, urednica informativnega programa ter urednica in voditeljica politične oddaje Točka na teden. Za svoje novinarsko delo je lani prejela letno nagrado Hrvaškega novinarskega društva Marija Jurić Zagorka, eno najpomembnejših priznanj v hrvaškem novinarstvu.

Izpopolnjevanje v ZDA

Moralićeva je bila tudi prejemnica Fulbrightove štipendije v okviru programa H. Humphrey na Walter Cronkite School of Journalism v Združenih državah Amerike. Tam se je pod mentorstvom uglednih urednikov, med drugim iz časopisov The Washington Post in The Boston Globe, dodatno izobraževala o sodobnih izzivih novinarstva. V svojem delu se je pogosto posvečala temam družbenih krivic, politične korupcije ter zaščite pravic državljanov. Posebej pozorno je spremljala tudi vprašanja zunanje politike.

Moralićeva je bila aktivna članica Sindikata novinarjev Hrvaške in Hrvaškega novinarskega društva. Med njenimi pomembnejšimi projekti je bilo tudi vodenje pobude Zagorka povezuje, ki je povezovala izkušene novinarke z mladimi kolegicami na začetku kariere. V okviru evropskega projekta CERV »Ženske v medijih - stop nasilju v redakcijah« je opozarjala tudi na problem spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami v novinarskem poklicu. Iz Hrvaškega novinarskega društva so ob njeni smrti zapisali, da bo njen entuziazem, profesionalnost in predanost novinarstvu močno pogrešala celotna novinarska skupnost.