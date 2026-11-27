Medtem ko se bodo v nedeljo v nekaterih slovenskih občinah za županske stolčke še zadnjič pomerili kandidati, se nadvse zanimiva županska tekma obeta tudi pri naših zahodnih sosedih. V boj za vodenje italijanske prestolnice se namreč podaja ženska, ki je nekoč volivce nagovarjala kar z razgaljenimi prsmi.

Nekdanja porno zvezdnica Ilona Staller, bolj znana pod umetniškim imenom Cicciolina, je na svoj 75. rojstni dan v pogovoru za italijanski radio Rai razkrila, da želi prihodnje leto kandidirati za županjo Rima, v katerem živi že od leta 1972. »Želim kandidirati, za to si prizadevam, vendar je za zdaj še strogo zaupno in ne morem povedati, s kom bom vodila kampanjo,« je dejala.

V predvolilni kampanji odvrgla oblačila

Kakšne prijeme bo ubrala v tokratni predvolilni kampanji, še ni razkrila, je pa že predstavila prvo točko svojega programa. Rim želi spremeniti v moderno in prijetno mesto za življenje. Prepričana je tudi, da bi bila boljša županja od sedanjega župana Roberta Gualtierija. Za županski stolček se je sicer želela potegovati že leta 2013, a je izpadla že pri izbiri kandidata znotraj manjše politične stranke. Njen takratni strankarski tekmec je na volitvah prejel pičlega 0,08 odstotka glasov.

Čeprav jo svet pozna predvsem po filmih za odrasle, Cicciolina nikakor ni politična novinka. Že leta 1979 je bila vodilna kandidatka prve ekološke stranke, ki je nastopila na italijanskih parlamentarnih volitvah. Pozornost volivcev je med drugim pritegovala z razgaljanjem prsi na javnih nastopih. Leta 1987 se ji je uspelo prebiti v italijanski parlament, kamor se je zapisala kot prva izvoljena porno igralka. Poslanske klopi je grela do leta 1992, v tem času pa se je zavzemala za državljanske svoboščine, spolno svobodo in človekove pravice.

Ali bo nekdanji porno zvezdnici in bivši soprogi slovitega ameriškega umetnika Jeffa Koonsa na stara leta uspelo osvojiti še rimsko mestno hišo, bo znano prihodnje leto. Vsekakor pa utegne biti predvolilna kampanja v italijanski prestolnici nekoliko manj dolgočasna.