Pri naših sosedih opazili kar dva multimilijarderja, eden na jahto priletel kar s helikopterjem (FOTO)

Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših Zemljanov, je v ponedeljek obiskal jahto Moonrise, katere lastnik je Jan Koum, računalniški programer, milijarder in soustanovitelj priljubljene aplikacije za sporočanje WhatsApp, ki je privezana ob otoku Mljet. Bezos je na jahto prispel pozno popoldne v spremstvu ameriškega medijskega mogotca in milijarderja Barryja Dillerja, istega dne je tja prispel tudi Koum, in sicer je nanjo priletel kar s helikopterjem.

Bezosu hrvaška obala sicer ni nepoznana. Pred tremi leti se je z ženo Lauren Sanchez zasidral v zalivu Polače ob otoku Mljet, kamor je priplul s svojo jadrnico Koru. Istega leta je par obiskal še Dubrovnik in Cres, nato sta pot nadaljevala proti Benetkam, kjer sta se takrat poročila. Lani sta zakonca obiskala tudi Hvar, ali Lauren moža spremlja tudi tokrat, pa ni znano.

Tudi Jan Koum je že bil na Hrvaškem. Pred dvema letoma so njegovo stometrsko superjahto fotografirali med otokoma Lopud in Šipan. Prav tako je pred nekaj leti prišel na Vir s kar tremi luksuznimi megajahtami, od katerih je najdražja, Moonrise, vredna neverjetnih 220 milijonov dolarjev. Opremljena je med drugim z jacuzzijem in ploščadjo, na kateri lahko pristane helikopter, sprejme pa lahko 15 gostov v osmih kabinah.