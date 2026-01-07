Prihaja knjiga Meghan Markle

Meghan Markle bo ponudila vpogled v svoje osebno življenje in to ne s knjigo o času v kraljevi družini, temveč bodo njeni oboževalci v letu 2026 lahko preizkusili nekatere njene najljubše recepte, ki jih bo zbrala v kuharski knjigi. Po poročanju Daily Maila, ki citira vir blizu nekdanji igralki serije Nepremagljivi dvojec, bo v knjigi zbrala recepte za nekaj svojih najljubših domačih jedi, kot so špageti iz ponve, sadna solata v mavričnih barvah, različni džemi in marmelade, ob tem bo nanizala nekaj nasvetov in trikov za pogostitev gostov. Izdaja knjige naj bi bila načrtovana za pomlad, objava pa naj bi sovpadala s širitvijo Meghanine znamke As Ever, katere ponudba naj bi se poleg prehranskih izdelkov razširila še na sveče in dekoracije za dom in bo vanjo vključila tudi več vin: poleg belega, roséja in penine dodala še rdeče vino: kalifornijski kabernet sovinjon.

Novica o knjigi receptov ni presenetljiva, saj mama dveh otrok, z možem princem Harryjem ima sina Archieja in hčerko Lilibet, v Netflixovi seriji Z ljubeznijo, Meghan že deli kuharske in gostiteljske nasvete. Iz Meghanine ekipe sicer še niso prišli uradni podatki o domnevni knjigi receptov niti o tem, kako bo distribuirana. Vsekakor to ne bo njena prva knjiga: pred tem je napisala otroško knjigo Klop (The Bench). Prav tako je že leta 2018 sodelovala pri snovanju knjige receptov in je napisala uvod za knjigo Skupaj: Kuharica naše skupnosti (Together: Our Community Cookbook), ki je izšla po tragičnem požaru stavbe Grenfell tistega leta v Londonu.