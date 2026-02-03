  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKANDAL V KRALJEVI DRUŽINI

Prihaja norveško sojenje stoletja: Če bo Høiby spoznan za krivega, mu grozi dolgoletna zaporna kazen

Jutri se bo v Oslu začelo sojenje Mariusu Borgu Høibyju, pastorku norveškega prestolonaslednika Haakona.
Svoji materi, princesi Mette-Marit (desno), je Marius (levo) povzročil nemalo skrbi. Kot je razkrila, so zanj poiskali tudi strokovno pomoč, a očitno ni pomagala. FOTO: Lise Aserud/AFP

Svoji materi, princesi Mette-Marit (desno), je Marius (levo) povzročil nemalo skrbi. Kot je razkrila, so zanj poiskali tudi strokovno pomoč, a očitno ni pomagala. FOTO: Lise Aserud/AFP

Če bo obsojen, lahko Marius Borg Høiby prihodnjih deset let preživi za rešetkami. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Če bo obsojen, lahko Marius Borg Høiby prihodnjih deset let preživi za rešetkami. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Družinska fotografija je bila posneta ob 18. rojstnem dnevu princese Ingrid Alexandre junija 2022. Ingrid Alexandra bo nekoč kraljica, medtem ko kraljeva dopisnica Tove Taalesen meni, da vloga Mariusa Borga Høibyja v družini ni bila nikoli jasno določena. FOTO: Lise Aserud/AFP

Družinska fotografija je bila posneta ob 18. rojstnem dnevu princese Ingrid Alexandre junija 2022. Ingrid Alexandra bo nekoč kraljica, medtem ko kraljeva dopisnica Tove Taalesen meni, da vloga Mariusa Borga Høibyja v družini ni bila nikoli jasno določena. FOTO: Lise Aserud/AFP

Svoji materi, princesi Mette-Marit (desno), je Marius (levo) povzročil nemalo skrbi. Kot je razkrila, so zanj poiskali tudi strokovno pomoč, a očitno ni pomagala. FOTO: Lise Aserud/AFP
Če bo obsojen, lahko Marius Borg Høiby prihodnjih deset let preživi za rešetkami. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP
Družinska fotografija je bila posneta ob 18. rojstnem dnevu princese Ingrid Alexandre junija 2022. Ingrid Alexandra bo nekoč kraljica, medtem ko kraljeva dopisnica Tove Taalesen meni, da vloga Mariusa Borga Høibyja v družini ni bila nikoli jasno določena. FOTO: Lise Aserud/AFP
Agata Rakovec Kurent
 3. 2. 2026 | 07:46
5:09
A+A-

V nasprotju s člani britanske kraljeve družine na norveškem dvoru ne skrbijo redno za naslovnice tabloidov, pravzaprav so v primerjavi z Angleži prave puščobe. Njihovo kraljevo družino podpira 73 odstotkov državljanov, kralj Harald V. in kraljica Sonja, oba jih štejeta 88, pa sta med ljudmi zelo priljubljena. Kot kažejo izsledki javnomnenjske raziskave Norstata, te podpore niso omajale niti hude obtožbe na račun enega od njenih članov.

Če bo obsojen, lahko Marius Borg Høiby prihodnjih deset let preživi za rešetkami. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP
Če bo obsojen, lahko Marius Borg Høiby prihodnjih deset let preživi za rešetkami. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Mariusa Borga Høibyja je norveška in svetovna javnost spoznala kot štiriletnega dečka. Ko se je princ Haakon avgusta 2001 poročil z njegovo mamo, ločenko Mette-Marit, in je kraljeva družina z balkona kraljeve palače v Oslu po poroki mahala podanikom, je princ dečka stisnil k sebi. Tove Taalesen, kraljeva dopisnica za spletno stran Nettavisen, meni, da je princ Haakon naredil veliko napako, ker ni jasno definiral vloge svojega pastorka. »Tega sladkega, nedolžnega fantka je dvignil v naročje in ga predstavil norveškemu ljudstvu. Bil je njegov očim in želel ga je vključiti v svoj svet, a hkrati Mariusu niso dali nobenega naziva, nobenega namena, zato je imel v družini to nenavadno funkcijo – bil je velik del nje, a hkrati ni bil del nje,« je razmišljala za BBC.

Njegov zagovornik Peter Sekulić pravi, da »Høiby obtožbe jemlje zelo resno, vendar v večini primerov, zlasti v primerih spolne zlorabe in nasilja, ne priznava nobenega prekrška«.

Osemintrideset točk dolga obtožnica proti Høibyju ga bremeni posilstva štirih žensk, fizičnega napada in groženj, poškodovanja stanovanja, posedovanja drog in prometnih prekrškov. Če bo spoznan za krivega, mu grozi več kot deset let zapora. Priznal je le nekaj manjših kaznivih dejanj, fizično zlorabo in uničevanje predmetov. Sojenje, ki bo zaprto za javnost, naj bi trajalo sedem tednov, na sodišču pa ob 29-letniku ne bo nobenega člana norveške kraljeve družine, niti njegove matere, ki ima resne zdravstvene težave in zaradi pljučne fibroze potrebuje presaditev pljuč. Tudi če teh težav ne bi imela, sina najbrž ne bi javno podprla, saj v palači vztrajno poudarjajo, da Høiby ni del kraljeve družine. Čeprav seveda nikoli ne bo postal kralj, ga bodoči kralj vzgaja kot svojega sina, kralja Haralda pa ima za svojega dedka.

Od šamana do Epsteina

»To je največji škandal, v katerega je bila kdaj vpletena norveška kraljeva družina,« je za BBC dejal glavni urednik revije Se og Hør Niklas Kokkinn-Thoresen in dodal, da se nikoli niso ukvarjali s čim podobnim, novinar omenjene revije Ulf Andre Andersen, ki je avgusta 2024 prvi razkril zgodbo, potem ko so policisti zaradi nasilja posredovali v Frognerju na zahodu Osla, pa meni, da gre za »nevaren trenutek«. Kot beremo v obtožnici, je Høiby v stanovanju nekdanjega dekleta, spletne vplivnice Nore Haukland, razbil lestenec in ogledalo, vrgel nož v steno in bil verbalno nasilen do nje.

Njegov zagovornik Peter Sekulić pravi, da »Høiby obtožbe jemlje zelo resno, vendar v večini primerov, zlasti v primerih spolne zlorabe in nasilja, ne priznava nobenega prekrška«.

Še veliko resnejše so obtožbe o posilstvih. Eno od žrtev naj bi posilil, medtem ko je spala, tri ženske pa naj bi napadel, ko so bile onesposobljene. Njihova identiteta ni javno znana. Njegov zagovornik Peter Sekulić pravi, da »Høiby obtožbe jemlje zelo resno, vendar v večini primerov, zlasti v primerih spolne zlorabe in nasilja, ne priznava nobenega prekrška«.

Družinska fotografija je bila posneta ob 18. rojstnem dnevu princese Ingrid Alexandre junija 2022. Ingrid Alexandra bo nekoč kraljica, medtem ko kraljeva dopisnica Tove Taalesen meni, da vloga Mariusa Borga Høibyja v družini ni bila nikoli jasno določena. FOTO: Lise Aserud/AFP
Družinska fotografija je bila posneta ob 18. rojstnem dnevu princese Ingrid Alexandre junija 2022. Ingrid Alexandra bo nekoč kraljica, medtem ko kraljeva dopisnica Tove Taalesen meni, da vloga Mariusa Borga Høibyja v družini ni bila nikoli jasno določena. FOTO: Lise Aserud/AFP

Pastorek bodočega norveškega kralja se sicer že dolga leta bori z duševnimi boleznimi in odvisnostjo. Prejšnji mesec so k obtožnici proti njemu dodali še prevoz 3,5 kilograma marihuane.

Kmalu po Høibyjevi aretaciji avgusta 2024 je za svojevrsten škandal poskrbela tudi Haakonova starejša sestra, princesa Märtha Louise, ki se je poročila z ameriškim šamanom Durekom Verrettom. Po poroki se je odpovedala nazivu, ki ga je pred tem zlorabljala, da je zaročencu pomagala pri poslu.

Težav za norveške modrokrvneže pa s tem še ni konec. V petek objavljeni dokumenti o pokojnem pedofilu Jeffreyju Epsteinu razkrivajo, da je bil tesen prijatelj Mette-Marit, s katero sta si izmenjevala elektronska sporočila, na dan pa je prišlo tudi, da je leta 2013 štiri noči bivala v njegovi vili v Palm Beachu na Floridi.

Bodoča norveška kraljica je sicer o sinovih težavah spregovorila v božičnem dokumentarcu na javni radioteleviziji NRK. »Morda me najbolj motijo ​​kritike, kako sva se kot starša spopadla s tem. Težko mi je, ko naju tako ostro kritizirajo, da tega nisva vzela resno. Trudila sva se po najboljših močeh in poiskala strokovno pomoč, zato se mi takšni očitki zdijo nekoliko nepošteni,« je razkrila.

Več iz teme

Marius Borg HøibyNorveškasojenjekraljeva družinanorveška kraljeva družinaPrinc Haakonkralj Harald V.kraljica SonjaMette-Marit
ZADNJE NOVICE
08:07
Bulvar  |  Domači trači
TEKMA LIGE NBA

Davidu Urankarju so se uresničile sanje, jokal je od sreče (FOTO)

V New Yorku si je ogledal tekmo med domačo ekipo in ekipo Los Angeles Lakers. S tekme je odšel s podpisanim dresom Luke Dončića.
3. 2. 2026 | 08:07
07:55
Šport  |  Odmevi
RDEČI VRAG BEN JE VELIK

Šeško po izjemnem golu: »Ko je šla žoga v mrežo, sploh nisem vedel, kaj se dogaja«

Benjamin Šeško je bil junak zmage Manchester Uniteda. Trener Michael Carrick: Sprejem v slačilnici povedal vse.
3. 2. 2026 | 07:55
07:46
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V KRALJEVI DRUŽINI

Prihaja norveško sojenje stoletja: Če bo Høiby spoznan za krivega, mu grozi dolgoletna zaporna kazen

Jutri se bo v Oslu začelo sojenje Mariusu Borgu Høibyju, pastorku norveškega prestolonaslednika Haakona.
Agata Rakovec Kurent3. 2. 2026 | 07:46
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

V restavracijah drago, doma skoraj zastonj: jedi, ki se jih ne splača naročati

Cene v gostilnah letijo v nebo, a številne priljubljene jedi doma stanejo le nekaj evrov. Preverite, katere.
Kaja Berlot3. 2. 2026 | 07:30
07:29
Lifestyle  |  Stil
BODITE PAZLJIVI

Pozor! Prevaranti kradejo viber račune

Pri programu Varni na internetu so zaznali novo obliko kibernetske prevare; napadalci ciljajo na uporabnike spletnih oglasnikov in prevzamejo njihov viber račun.
Staš Ivanc3. 2. 2026 | 07:29
07:26
Novice  |  Slovenija
VESELO DRUŽENJE

V Radencih se je družilo 170 občank in občanov starih nad 75 let (FOTO)

Srečanje in druženje s sovrstniki starejšim osebam veliko pomeni.
3. 2. 2026 | 07:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki