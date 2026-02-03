Prihaja norveško sojenje stoletja: Če bo Høiby spoznan za krivega, mu grozi dolgoletna zaporna kazen

V nasprotju s člani britanske kraljeve družine na norveškem dvoru ne skrbijo redno za naslovnice tabloidov, pravzaprav so v primerjavi z Angleži prave puščobe. Njihovo kraljevo družino podpira 73 odstotkov državljanov, kralj Harald V. in kraljica Sonja, oba jih štejeta 88, pa sta med ljudmi zelo priljubljena. Kot kažejo izsledki javnomnenjske raziskave Norstata, te podpore niso omajale niti hude obtožbe na račun enega od njenih članov.

Če bo obsojen, lahko Marius Borg Høiby prihodnjih deset let preživi za rešetkami. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Mariusa Borga Høibyja je norveška in svetovna javnost spoznala kot štiriletnega dečka. Ko se je princ Haakon avgusta 2001 poročil z njegovo mamo, ločenko Mette-Marit, in je kraljeva družina z balkona kraljeve palače v Oslu po poroki mahala podanikom, je princ dečka stisnil k sebi. Tove Taalesen, kraljeva dopisnica za spletno stran Nettavisen, meni, da je princ Haakon naredil veliko napako, ker ni jasno definiral vloge svojega pastorka. »Tega sladkega, nedolžnega fantka je dvignil v naročje in ga predstavil norveškemu ljudstvu. Bil je njegov očim in želel ga je vključiti v svoj svet, a hkrati Mariusu niso dali nobenega naziva, nobenega namena, zato je imel v družini to nenavadno funkcijo – bil je velik del nje, a hkrati ni bil del nje,« je razmišljala za BBC.

Njegov zagovornik Peter Sekulić pravi, da »Høiby obtožbe jemlje zelo resno, vendar v večini primerov, zlasti v primerih spolne zlorabe in nasilja, ne priznava nobenega prekrška«.

Osemintrideset točk dolga obtožnica proti Høibyju ga bremeni posilstva štirih žensk, fizičnega napada in groženj, poškodovanja stanovanja, posedovanja drog in prometnih prekrškov. Če bo spoznan za krivega, mu grozi več kot deset let zapora. Priznal je le nekaj manjših kaznivih dejanj, fizično zlorabo in uničevanje predmetov. Sojenje, ki bo zaprto za javnost, naj bi trajalo sedem tednov, na sodišču pa ob 29-letniku ne bo nobenega člana norveške kraljeve družine, niti njegove matere, ki ima resne zdravstvene težave in zaradi pljučne fibroze potrebuje presaditev pljuč. Tudi če teh težav ne bi imela, sina najbrž ne bi javno podprla, saj v palači vztrajno poudarjajo, da Høiby ni del kraljeve družine. Čeprav seveda nikoli ne bo postal kralj, ga bodoči kralj vzgaja kot svojega sina, kralja Haralda pa ima za svojega dedka.

Od šamana do Epsteina

»To je največji škandal, v katerega je bila kdaj vpletena norveška kraljeva družina,« je za BBC dejal glavni urednik revije Se og Hør Niklas Kokkinn-Thoresen in dodal, da se nikoli niso ukvarjali s čim podobnim, novinar omenjene revije Ulf Andre Andersen, ki je avgusta 2024 prvi razkril zgodbo, potem ko so policisti zaradi nasilja posredovali v Frognerju na zahodu Osla, pa meni, da gre za »nevaren trenutek«. Kot beremo v obtožnici, je Høiby v stanovanju nekdanjega dekleta, spletne vplivnice Nore Haukland, razbil lestenec in ogledalo, vrgel nož v steno in bil verbalno nasilen do nje.

Še veliko resnejše so obtožbe o posilstvih. Eno od žrtev naj bi posilil, medtem ko je spala, tri ženske pa naj bi napadel, ko so bile onesposobljene. Njihova identiteta ni javno znana. Njegov zagovornik Peter Sekulić pravi, da »Høiby obtožbe jemlje zelo resno, vendar v večini primerov, zlasti v primerih spolne zlorabe in nasilja, ne priznava nobenega prekrška«.

Družinska fotografija je bila posneta ob 18. rojstnem dnevu princese Ingrid Alexandre junija 2022. Ingrid Alexandra bo nekoč kraljica, medtem ko kraljeva dopisnica Tove Taalesen meni, da vloga Mariusa Borga Høibyja v družini ni bila nikoli jasno določena. FOTO: Lise Aserud/AFP

Pastorek bodočega norveškega kralja se sicer že dolga leta bori z duševnimi boleznimi in odvisnostjo. Prejšnji mesec so k obtožnici proti njemu dodali še prevoz 3,5 kilograma marihuane.

Kmalu po Høibyjevi aretaciji avgusta 2024 je za svojevrsten škandal poskrbela tudi Haakonova starejša sestra, princesa Märtha Louise, ki se je poročila z ameriškim šamanom Durekom Verrettom. Po poroki se je odpovedala nazivu, ki ga je pred tem zlorabljala, da je zaročencu pomagala pri poslu.

Težav za norveške modrokrvneže pa s tem še ni konec. V petek objavljeni dokumenti o pokojnem pedofilu Jeffreyju Epsteinu razkrivajo, da je bil tesen prijatelj Mette-Marit, s katero sta si izmenjevala elektronska sporočila, na dan pa je prišlo tudi, da je leta 2013 štiri noči bivala v njegovi vili v Palm Beachu na Floridi.

Bodoča norveška kraljica je sicer o sinovih težavah spregovorila v božičnem dokumentarcu na javni radioteleviziji NRK. »Morda me najbolj motijo ​​kritike, kako sva se kot starša spopadla s tem. Težko mi je, ko naju tako ostro kritizirajo, da tega nisva vzela resno. Trudila sva se po najboljših močeh in poiskala strokovno pomoč, zato se mi takšni očitki zdijo nekoliko nepošteni,« je razkrila.