Prijatelj Michaela Schumacherja razkril: »Družina se je tako odločila. S tem se moramo sprijazniti.«

Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja je že skoraj 13 let zavito v tančico skrivnosti. Odkar se je legendarni nemški dirkač Formule 1 decembra 2013 hudo ponesrečil med smučanjem v francoskem Méribelu, njegova družina skrbno varuje zasebnost in ne razkriva podrobnosti o njegovem okrevanju. Takšno odločitev spoštuje tudi 59-letni Florian König, znani nemški televizijski voditelj in Schumacherjev dolgoletni prijatelj.

V pogovoru za nemški časnik Bild je pojasnil, zakaj nikoli niti takrat, ko se pogovarja s člani njegove družine, ne postavlja vprašanj o Michaelovem zdravstvenem stanju: »Družina Schumacher je že zelo zgodaj jasno povedala, da ne želi, da bi dodatne informacije prišle v javnost. To željo, še posebej Corinnino, sem vedno spoštoval. Spoštujem jo tudi danes,« je poudaril König.

Ne sprašuje niti Micka niti Ralfa

König je razkril, da, čeprav je z družino v rednih stikih, o Schumacherjevem stanju ne govori niti z njegovimi najbližjimi. Meni, da bi bilo vztrajanje pri pridobivanju informacij glede na zaupanje, ki vlada med njimi, neprimerno. »Niti Micka niti Ralfa niti kogar koli drugega ne sprašujem, kako je Michael. Tudi če kaj izvem, to zadržim zase. Odnos z družino Schumacher in Michaelom mi pomeni preveč,« je pojasnil nemški voditelj.

Poudaril je, da je družina že kmalu po nesreči jasno postavila meje in dala vedeti, da podrobnosti ne želi deliti s širšo javnostjo. To odločitev, o kateri mu je povedala Michaelova žena Corinna, šteje za povsem upravičeno.

Razume radovednost navijačev

Čeprav razume radovednost milijonov navijačev po vsem svetu, König meni, da ta ne more biti pomembnejša od pravice Schumacherjeve družine do zasebnosti. »Popolnoma razumem, da ljudje želijo vedeti, kako je. Radi ga imajo, ker je preprosto del njihovega življenja. Desetletja smo skoraj vsak drugi konec tedna spremljali Formulo 1, poslušali italijansko in nemško himno, saj je Schumi znova zmagal,« se je spomnil König.

Kljub temu je poudaril, da bi morali vsi sprejeti dejstvo, da ima zadnjo besedo pri razkrivanju informacij o Michaelovem življenju in zdravstvenem stanju njegova družina. »O tem ne odloča samo zanimanje javnosti, temveč tudi družina. Gre za ljudi, ki jih je vse skupaj neposredno in osebno prizadelo. Sprejeli so svojo odločitev in menim, da je to povsem prav. S tem se moramo vsi sprijazniti,« je sklenil König.

Huda nesreča med smučanjem

Michael Schumacher je 29. decembra 2013 doživel hudo nesrečo med smučanjem v francoskem Méribelu. Ob padcu je z glavo udaril ob skalo, pri čemer je kljub zaščitni čeladi utrpel hude poškodbe možganov. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Grenoblu, kjer je prestal nujne operacije in bil dan v umetno komo.

Po dolgotrajnem zdravljenju in rehabilitaciji je njegovo zdravstveno stanje ostalo skrbno varovana družinska skrivnost. Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 še danes velja za enega največjih športnikov v zgodovini, zanimanje javnosti za njegovo življenje pa ne pojenja. Toda sporočilo njegovega prijatelja je jasno: željo družine je treba spoštovati.