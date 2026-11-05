  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEŽKI TRENUTKI

Prijatelj Michaela Schumacherja razkril: »Družina se je tako odločila. S tem se moramo sprijazniti.«

Jasno sporočilo vsem, ki še vedno želijo izvedeti, kako je z nekdanjim dirkačem.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 5. 11. 2026 | 09:00
3:34
A+A-

Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja je že skoraj 13 let zavito v tančico skrivnosti. Odkar se je legendarni nemški dirkač Formule 1 decembra 2013 hudo ponesrečil med smučanjem v francoskem Méribelu, njegova družina skrbno varuje zasebnost in ne razkriva podrobnosti o njegovem okrevanju. Takšno odločitev spoštuje tudi 59-letni Florian König, znani nemški televizijski voditelj in Schumacherjev dolgoletni prijatelj.

V pogovoru za nemški časnik Bild je pojasnil, zakaj nikoli niti takrat, ko se pogovarja s člani njegove družine, ne postavlja vprašanj o Michaelovem zdravstvenem stanju: »Družina Schumacher je že zelo zgodaj jasno povedala, da ne želi, da bi dodatne informacije prišle v javnost. To željo, še posebej Corinnino, sem vedno spoštoval. Spoštujem jo tudi danes,« je poudaril König.

Ne sprašuje niti Micka niti Ralfa

König je razkril, da, čeprav je z družino v rednih stikih, o Schumacherjevem stanju ne govori niti z njegovimi najbližjimi. Meni, da bi bilo vztrajanje pri pridobivanju informacij glede na zaupanje, ki vlada med njimi, neprimerno. »Niti Micka niti Ralfa niti kogar koli drugega ne sprašujem, kako je Michael. Tudi če kaj izvem, to zadržim zase. Odnos z družino Schumacher in Michaelom mi pomeni preveč,« je pojasnil nemški voditelj.

Poudaril je, da je družina že kmalu po nesreči jasno postavila meje in dala vedeti, da podrobnosti ne želi deliti s širšo javnostjo. To odločitev, o kateri mu je povedala Michaelova žena Corinna, šteje za povsem upravičeno.

Razume radovednost navijačev

Čeprav razume radovednost milijonov navijačev po vsem svetu, König meni, da ta ne more biti pomembnejša od pravice Schumacherjeve družine do zasebnosti. »Popolnoma razumem, da ljudje želijo vedeti, kako je. Radi ga imajo, ker je preprosto del njihovega življenja. Desetletja smo skoraj vsak drugi konec tedna spremljali Formulo 1, poslušali italijansko in nemško himno, saj je Schumi znova zmagal,« se je spomnil König.

Kljub temu je poudaril, da bi morali vsi sprejeti dejstvo, da ima zadnjo besedo pri razkrivanju informacij o Michaelovem življenju in zdravstvenem stanju njegova družina. »O tem ne odloča samo zanimanje javnosti, temveč tudi družina. Gre za ljudi, ki jih je vse skupaj neposredno in osebno prizadelo. Sprejeli so svojo odločitev in menim, da je to povsem prav. S tem se moramo vsi sprijazniti,« je sklenil König.

Huda nesreča med smučanjem

Michael Schumacher je 29. decembra 2013 doživel hudo nesrečo med smučanjem v francoskem Méribelu. Ob padcu je z glavo udaril ob skalo, pri čemer je kljub zaščitni čeladi utrpel hude poškodbe možganov. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Grenoblu, kjer je prestal nujne operacije in bil dan v umetno komo.

Po dolgotrajnem zdravljenju in rehabilitaciji je njegovo zdravstveno stanje ostalo skrbno varovana družinska skrivnost. Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 še danes velja za enega največjih športnikov v zgodovini, zanimanje javnosti za njegovo življenje pa ne pojenja. Toda sporočilo njegovega prijatelja je jasno: željo družine je treba spoštovati.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
V DOKUMENTARNEM FILMU

Žena Michaela Schumacherja odprla srce in priznala: »Ko slišim najino pesem, jokam« (VIDEO)

Corinna se v novem dokumentarcu med drugim spominja začetkov zveze z enim najboljših dirkačev vseh časov.
24. 9. 2026 | 21:37

Več iz teme

Michael Shumachernesrečadružinazdravstveno stanjeNemčijaCorinna Schumacherokrevanjepoškodba
ZADNJE NOVICE
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
SUŠA

Radensko polje pred izzivom, kakršnega ne pomnijo: brez vode so že od maja

Da bi živalim vsaj nekoliko olajšali življenje, so uredili 40 novih mlak.
Drago Perko5. 11. 2026 | 08:45
08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
5. 11. 2026 | 08:41
08:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRAŽBA

Stradali, da so si ga lahko privoščili

Na dražbo prihaja zgodovinsko pismo, v katerem je kitarist zvabil bobnarja med Rolling Stones.
5. 11. 2026 | 08:25
08:21
Razno
ODPRTA KUHINJA

Kam s kakijem? 5 preprostih idej, kako z njim popestriti vsakdanje jedi

Da kaki vključimo v jedi, ne potrebujemo novih receptov, ampak le pametno prilagoditev teh, ki jih radi pripravljamo.
Kaja Berlot5. 11. 2026 | 08:21
08:12
Šport  |  Športni trači
RAVNO DOPOLNIL 80 LET

Umrl nekdanji svetovni prvak formule 1 (FOTO)

V zgodovini formule 1 sta naslov svetovnega prvaka osvojila le dva Avstralca - trikrat sir Jack Brabham in enkrat Alan Jones.
5. 11. 2026 | 08:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kdaj naj prodam naložbo in kdaj naj začnem vlagati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Nov mejnik, pisan na kožo ljubiteljem selfijev (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Novice  |  Slovenija
JEK2

Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
5. 11. 2026 | 07:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki