Priljubljena igralka pri 60 letih pokazala seksi obline in navdušila oboževalce (FOTO)

Igralka in producentka Salma Hayek je s seksi fotografijami dokazala, da so leta res le številka. Ob svojem 60. rojstnem dnevu, ki ga je praznovala 2. septembra, je slekla oblačila in povsem gola čofotala v vodi. Vse to je tudi ovekovečila ter fotografijo objavila na svojem profilu​ na Instagramu. Na drugi fotografiji je, medtem ko se igra s svojimi lasmi, viden del njene zadnjice. »Šestdeset let in hvaležna,« je zapisala pod fotografijami, s katerimi je navdušila številne svoje sledilce. »Šestdeset, pa vendar brezčasna … Oče Čas mora biti očaran nad tabo,« je zapisal eden, drugi pa: »Šestdeset let prijaznosti, talenta, miline in lepote, ki sije od znotraj navzven.«

Hayekova, ki je leta 2002 zaslovela z vlogo mehiške nadrealistične umetnice Fride Kahlo v filmu Frida, je sledilce že večkrat očarala s svojimi fotografijami s plaže oziroma morja. Lani je denimo med praznovanjem svojega 59. rojstnega dne na jahti nosila vroče dvodelne kopalke. Zvezdnica serije Desperado se je takrat zabavala in je v rokah držala nekaj, kar je bilo videti kot koktajl. »Devetinpetdeset potovanj okoli sonca in še vedno plešem,« je takrat zapisala pod fotografijo. Istega leta je zvezdnica filma Wild Wild West (Divji zahod) praznovala še en pomemben mejnik. Bila je na naslovnici zelo znane letne izdaje ameriške revije Sports Illustrated, ki je posvečena predvsem fotografiranju modelov in drugih znanih oseb v kopalkah. Med fotografiranjem ob bazenu je vsa premočena blestela v zelenem bikiniju.

Brez sramu je pokazala svoje obline. FOTO: Instagram/salma Hayek

»Ko sem bila pred davnimi, davnimi leti mlada, sem bila vedno navdušena nad izdajo Sports Illustrated s kopalkami in sem si mislila: 'Kdo bo v njej?' Seveda nisem bila videti kot manekenka, zato mi ni nikoli prišlo na pamet, da bom nekega dne v njej tudi jaz,« je bila navdušena, da se ji je končno pokazala ta priložnost. »Če bi mi kdo rekel, da bom pri 58 letih v tem, bi ga poslala v umobolnico, ampak svet se je spremenil, in to je super,« je dodala.

Aprila lani je za revijo People povedala, da se ne boji staranja in da se ne trudi biti mlajša. Da ji je torej bolj pomembno to, da je za svoja leta videti dobro. Njena največja želja je, da bi mož François-Henri Pinault vsakič, ko bi jo pogledal, rekel »vau«.

»Bolj sem navdušena nad tem, da sem stara 50 in 60 let ter da sem pri teh letih videti dobro. To je drugačna vrsta lepote,« je še poudarila. Če kaj, igralki poleg lepote nikakor ne manjka niti denarja. Tako zaradi uspešne filmske kariere kot moža, ki je predsednik upravnega odbora luksuzne skupine Kering. Gre za eno največjih svetovnih skupin na področju luksuza, podobno kot LVMH ali Richemont. Sedež ima v Franciji, skupino, v kateri sta med drugim znamki Gucci in Saint Laurent, pa obvladuje družina Pinault.