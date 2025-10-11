Priljubljena Kate Middleton naj bi imela samo slabih 41 kilogramov

V začetku lanskega januarja je širši javnosti postalo znano, da se valižanska princesa Kate Middleton sooča s težavami z zdravjem. Zbolela je namreč za rakom. Po poročanju portala Radar online, je imela princesa po bitki s to boleznijo letos poleti komaj 41 kilogramov. Njena zelo vitka postava je spravila njene oboževalce v skrbi. Tako nizka teža je lahko posledica bolezni, s katero se je morala soočiti. Letošnjega januarja je sicer princesa razkrila, da je zdravljenje zaključila in da je bila v remisiji, poroča omenjeni portal.

Po besedah doktorja Gabea Mirkina, ki je spregovoril za Radar online, bi princesin shujšan videz lahko pomenil, da se je slabo odzvala na zdravljenje raka.

»Kate ima močno premalo teže pri približno 40 kilogramih, 19 mesecev po operaciji trebuha, raku in kemoterapiji. To močno izgubo teže lahko povzroči sama kemoterapija, premalo prehranjevanja, ker se ne počuti dobro, ali neuspeh zdravljenja raka,« je avgusta povedal omenjeni zdravnik.

Priljubljena princesa se sicer v zadnjem času pojavlja v javnosti. Na slikah je videti dobro razpoložena, kar je zagotovo dober znak. Tudi njena teža se zdi spet nekoliko večja.