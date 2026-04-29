Priljubljena pevka se je v Splitu pojavila s prstanom na roki: je padla zaroka?

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je v Splitu pritegnila nemalo pozornosti. Tokrat ne le zaradi glasbe, ampak tudi zaradi velikega prstana, ki ga je nosila na roki. Med oboževalci se je hitro začelo šušljati, ali sta z Ivanom Huljićem svojo zvezo popeljala na naslednji nivo. Pevka se je udeležila predstavitve četrte izvedbe festivala Melodije Jadrana, ki bo v štirih večerih zbral številna znana imena hrvaške glasbene scene. Med nastopajočimi bosta tudi Rozga in Huljić, njuna zveza pa že nekaj časa vzbuja veliko zanimanja.

Ko so fotografi opazili prstan, so se takoj pojavila namigovanja o zaroki. A Jelena jih je hitro ustavila. Za medije je jasno povedala: »Nimam ničesar za prijaviti, ne lažem, to je sponzorski prstan.« Rozga in Huljić sta zvezo potrdila lani, potem ko se je o njiju dolgo le ugibalo. Svoje zasebnosti ne razkazujeta, a se tudi ne skrivata. Pevka je že večkrat poudarila, da si želita predvsem miru.

O svoji ljubezni govori redko, a takrat zelo neposredno. »Nikoli nisem rada govorila o svojem zasebnem življenju, tudi zdaj ne. Sem kot vsaka druga ženska, on je kot vsak drug človek. Živiva normalno, vse počneva enako. Lepo nama je, ljubezen je nekaj najlepšega na svetu,« je povedala. V drugem pogovoru pa je o Ivanu dejala še bolj preprosto: »Jaz sem že sto let zaljubljena v Ivana, tako da je to to.«