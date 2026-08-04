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Priljubljena pevka se umika iz javnosti: razkrit razlog za nepričakovano odločitev

Po tem, ko je bila mesece pod drobnogledom javnosti, se je Ariana Grande odločila, da si vzame premor.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 4. 8. 2026 | 13:25
3:19
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Po zaključku turneje Eternal Sunshine se bo Ariana Grande umaknila iz javnega življenja in si privoščila počitek, saj so intenziven urnik nastopov ter nenehni komentarji o njenem videzu in zdravju pustili posledice. Turneja se bo zaključila 1. septembra v Londonu, odločitev o umiku pa prihaja po mesecih izpostavljenosti pritisku javnosti. Po poročanju revije People se je za ta korak odločila v obdobju, v katerem je že dlje časa tarča številnih komentarjev o videzu in zdravstvenem stanju.

Odpovedala je vlogo v muzikalu

Novico je potrdil pevkin tiskovni predstavnik, ki je povedal: »Ariana se bo po koncu turneje umaknila iz javnosti. Veseli se, da bo turnejo zaključila na najboljši možni način: zdrava in srečna. Nato si bo vzela zaslužen odmor od javnih nastopov, saj je bila v zadnjem času pod nenehnim in intenzivnim nadzorom.« Vir blizu pevke je dodal, da gre za izjemno fizično zahteven koncertni program.

»To je zelo fizično zahteven šov, ki zahteva vrhunsko telesno pripravljenost. Večer za večerom nastopa na najvišji ravni,« je povedal vir. Po istih informacijah se Grande prihodnje poletje ne bo pridružila londonski obnovi muzikala Sunday in the Park with George v centru Barbican, kjer bi morala nastopiti skupaj s soigralcem iz filma Žlehtnoba, Jonathanom Baileyjem. Vir dodaja, da se pevka veseli, da bo projekt podprla kot gledalka, in ustvarjalni ekipi želi veliko uspeha.

Javnost že leta komentira njen videz

Ariana Grande je bila v zadnjih letih pogosto v središču razprav zaradi svojega videza in zdravja. Zanimanje zanjo se je še okrepilo po izidu videospota za pesem Petal z istoimenskega albuma, ki je izšel 31. julija. Na komentarje o svojem telesu je odgovorila že v pesmi Yes, And?, v kateri poje: »Ne komentirajte mojega telesa … vaše življenje je vaše, moje pa je moje.«

Viri blizu pevke pravijo, da ima njen novi album močno osebno sporočilo. Opisujejo ga kot nekakšno himno o zapletenem odnosu med ljubeznijo in sovraštvom, ki ga doživlja v odnosu z javnostjo, ter o toksičnosti medijske pozornosti. Album ni osredotočen na romantične zveze ali razhode, temveč na izkušnjo življenja pod nenehnim sojem žarometov.

Oglasila se je tudi sama

Na enem zadnjih koncertov v Chicagu je občinstvo pevka nagovorila tudi sama in pojasnila, kaj je v ozadju njene odločive: »Napoved, ki je bila objavljena včeraj, ni bila nepremišljena ali impulzivna odločitev. To je nekaj, kar sem načrtovala že dolgo časa, povsem v tišini,« je povedala in oboževalcem  zagotovila, da ne držijo govorice, da ji negativnost uničuje življenje ali kariero:

»Ne glede na ves hrup tam zunaj nič ne more izkriviti moje resničnosti. Zame ni nič bolj resničnega od ljubezni, ki si jo delimo,« je dejala. Ob koncu govora je svojo aktualno turnejo opisala kot eno najbolj zdravilnih, najlepših, najbolj pristnih in najbolj posebnih izkušenj v svojem življenju.

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