Priljubljena pevka z novorojenko že doma: razkrila tudi podrobnosti poroda (FOTO)

Hrvaška pevka in podjetnica Lana Jurčević je nekaj dni po rojstvu druge hčerke s sledilci delila nov utrinek iz zasebnega življenja. Na družbenih omrežjih je sporočila, da sta z novorojenko zapustili porodnišnico in se z družino odpravili domov.

Jurčevićeva je drugo hčerko rodila na veliko noč, kar je sama opisala kot posebno in čustveno doživetje. Deklica, ki sta jo s partnerjem Filipom Kratofilom poimenovala Meli, se je pridružila starejši sestrici Mayli Lily, družina pa je s tem postala štiričlanska. Pevka je že kmalu po porodu z javnostjo delila prve fotografije in razkrila, da sta obe dobro.

Porod ni šel po načrtih

V zadnjih objavah je spregovorila tudi o poteku poroda, ki ni šel povsem po prvotnih načrtih. Kot je razkrila, si je sprva želela naravnega poroda, vendar so se okoliščine tik pred porodom zapletle, zato se je na koncu odločila za carski rez. Odločitev ni bila lahka, saj je, kot je opisala, sledilo obdobje negotovosti in tehtanja različnih možnosti, a je bila na koncu najpomembnejša varnost nje in otroka. Pevka je v teh dneh delila tudi nekaj osebnih trenutkov iz zakulisja poroda, vključno z občutki tesnobe in vlogo partnerja, ki ji je bil v ključnih trenutkih v veliko oporo. Prav ta izkušnja je, kot poudarja, še dodatno utrdila njuno povezanost in ji dala drugačen pogled na starševstvo, ki ga zdaj doživlja še bolj samozavestno kot prvič.

Objave na družbenih omrežjih tako kažejo na umirjeno in srečno družinsko obdobje. Odhod iz porodnišnice predstavlja simboličen začetek novega poglavja, v katerem se družina prilagaja življenju z novim članom.