MALA PRINCESA

Priljubljena princ in princesa prvič pokazala hčerko

Brunejski princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta v začetku februarja postala starša.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 13. 2. 2026 | 13:25
 13. 2. 2026 | 13:51
2:19
Priljubljen kraljevi par je objavil prvo družinsko fotografijo in razkril ime svoje prvorojene hčerke. Na fotografiji princ Mateen v naročju drži svojo hčerko, ob njem stoji žena princesa Anisha, ob fotografiji sta razkrila tudi ime deklice: »Zahra Mariam Bolkiah,« je zapisano v kratkem opisu, sledila pa je zahvala: »Z Anisho sva neizmerno hvaležna neverjetni ekipi v JPMC-ju za njihovo izjemno skrb in podporo ter hvaležna vsem za lepe želje.« Objava je v kratkem času zbrala na stotine tisoč všečkov, komentarji z vsega sveta pa so jo zasuli s čestitkami in lepimi željami, kar potrjuje globalno priljubljenost mladega kraljevskega para, piše portal Tatler.

Princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta starša postala 8. februarja, kar je potrdila državna televizija RTB News. Vesela novica je odjeknila nekaj mesecev po tem, ko sta javno sporočila, da pričakujeta otroka. Oktobra sta na družbenih omrežjih delila črno-belo fotografijo, posneto na balkonu, na kateri se držita za roke, medtem ko je princesa z drugo roko nežno dotikala nosečniškega trebuha. Fotografijo sta opremila s kratkim, a pomenljivim zapisom: »In potem smo bili trije.«

Čeprav je rojstvo deklice pomemben trenutek za družino, po zakonih in ustavi Bruneja ni v vrsti za prestol. Vladar mora biti moški, musliman in neposredni moški potomec vladarske rodbine. Princ Abdul Mateen je kot peti sin sultana Hassanal Bolkiaha v vrstnem redu dedovanja za več moškimi, vključno s prestolonaslednikom Al-Muhtadee Billahom in njegovimi otroki. Anisha Isa Kalebić je hči hrvaškega podjetnika iz Zagreba, ki izhaja iz Dalmacije. Njegova mati je s Šolte, oče pa iz Slatina na Čiovu. Princ Abdul Mateen in Anisha sta se na razkošni desetdnevni poroki poročila leta 2024. Na svatbi so se zbrali številni pomembni gostje, vključno s kraljem Butana Jigmejem Khesarjem Namgyelom Wangchuckom in kraljico Jetsun Pema.

13:25
Bulvar  |  Tuji trači
MALA PRINCESA

Priljubljena princ in princesa prvič pokazala hčerko

Brunejski princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta v začetku februarja postala starša.
13. 2. 2026 | 13:25
13:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEPRIMERNA PRAKSA

Škandal! Zdravnico urgentne službe ujeli med uživanjem kokaina

Na izredni zdravniški pregled pri specialistu medicine dela še ni bila napotena.
13. 2. 2026 | 13:13
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DAN ZALJUBLJENCEV

Zaljubljenost je biološki vihar

Zajame možgane, hormone, srce in celo prebavila; intenzivna povprečno traja od 12 do 18 mesecev.
13. 2. 2026 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
NE BO SE PREDAL

Optimistični Sašo Avsenik: Možganski trening namesto operacije (Suzy)

Zahvalil se je za podporo in pomiril tiste, ki jim je ob novici 'spodneslo tla' pod nogami.
13. 2. 2026 | 13:00
12:51
Novice  |  Slovenija
VOLILNE NAPOVEDI

Presenečenje? To Janšev Mahnič predlaga, če desnosredinska koalicija ne bo dobila večine

Kdo bo s kom in koliko časa?
13. 2. 2026 | 12:51
12:32
Šport  |  Športni trači
KONEC ŠPORTNE POTI

Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice.
13. 2. 2026 | 12:32

Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
