Priljubljena princ in princesa prvič pokazala hčerko

Priljubljen kraljevi par je objavil prvo družinsko fotografijo in razkril ime svoje prvorojene hčerke. Na fotografiji princ Mateen v naročju drži svojo hčerko, ob njem stoji žena princesa Anisha, ob fotografiji sta razkrila tudi ime deklice: »Zahra Mariam Bolkiah,« je zapisano v kratkem opisu, sledila pa je zahvala: »Z Anisho sva neizmerno hvaležna neverjetni ekipi v JPMC-ju za njihovo izjemno skrb in podporo ter hvaležna vsem za lepe želje.« Objava je v kratkem času zbrala na stotine tisoč všečkov, komentarji z vsega sveta pa so jo zasuli s čestitkami in lepimi željami, kar potrjuje globalno priljubljenost mladega kraljevskega para, piše portal Tatler.

Princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta starša postala 8. februarja, kar je potrdila državna televizija RTB News. Vesela novica je odjeknila nekaj mesecev po tem, ko sta javno sporočila, da pričakujeta otroka. Oktobra sta na družbenih omrežjih delila črno-belo fotografijo, posneto na balkonu, na kateri se držita za roke, medtem ko je princesa z drugo roko nežno dotikala nosečniškega trebuha. Fotografijo sta opremila s kratkim, a pomenljivim zapisom: »In potem smo bili trije.«

Čeprav je rojstvo deklice pomemben trenutek za družino, po zakonih in ustavi Bruneja ni v vrsti za prestol. Vladar mora biti moški, musliman in neposredni moški potomec vladarske rodbine. Princ Abdul Mateen je kot peti sin sultana Hassanal Bolkiaha v vrstnem redu dedovanja za več moškimi, vključno s prestolonaslednikom Al-Muhtadee Billahom in njegovimi otroki. Anisha Isa Kalebić je hči hrvaškega podjetnika iz Zagreba, ki izhaja iz Dalmacije. Njegova mati je s Šolte, oče pa iz Slatina na Čiovu. Princ Abdul Mateen in Anisha sta se na razkošni desetdnevni poroki poročila leta 2024. Na svatbi so se zbrali številni pomembni gostje, vključno s kraljem Butana Jigmejem Khesarjem Namgyelom Wangchuckom in kraljico Jetsun Pema.