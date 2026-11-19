V 48. letu starosti je nenadoma umrl priljubljeni tajski pop pevec in kitarist Peet Peera, s pravim imenom Peera Tesvisarn. Glasbenika so 17. novembra našli mrtvega na njegovem domu v tajskem mestu Nonthaburi, žalostno vest pa so za medije potrdili pri njegovi založbi.

Vzrok njegove nenadne smrti še ni znan, truplo pa so prepeljali na obdukcijo. Okoliščine dogodka preiskuje tudi lokalna policija, ki podrobnosti za zdaj še ni razkrila. Novica prihaja le nekaj tednov po tem, ko je pevec konec oktobra objavil svoj zadnji singel z naslovom Siachai Tae Mai Siadai (Žalosten, a brez obžalovanj) in ga še nedavno aktivno predstavljal na družbenih omrežjih.

Peera je zaslovel leta 2003 kot polovica uspešnega dueta Peacemaker, v katerem je nastopal skupaj z Anuwatom Sanguansakpakdeejem. Čeprav sta skupaj ustvarjala le dve leti in leta 2005 odšla vsak svojo pot, sta izdala tri studijske albume in nanizala več velikih uspešnic. Peet je nato nadaljeval odmevno samostojno kariero in z uspešnico Phan Ma Hai Khae Cham osvojil vrhove tajskih radijskih lestvic. Maja letos sta se z nekdanjim glasbenim kolegom po 23 letih znova združila na odru in navdušila oboževalce.

Prav Anuwat se je od pokojnega prijatelja poslovil s čustvenim zapisom na družbenih omrežjih: »Peet, ne vem, kaj naj storim. Roke se mi še vedno tresejo, ko to pišem. Ponosen sem, da sem bil tvoj prijatelj, hvala za vse, kar si mi dal, odkar sva se pred 27 leti spoznala.« Ob spominu na njun nedavni skupni koncert je dodal, da je vesel, ker mu je takrat lahko povedal, da mu je uspelo doseči vse, kar si je zadal. »Nič ni ostalo nedokončano. V čast mi je bilo stati ob tebi in peti s teboj. Srečno pot, prijatelj, kmalu se spet vidiva.«