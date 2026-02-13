Priljubljeni glasbenik v spot povabil svojo najdražjo

Tony Cetinski bo letošnji dan zaljubljencev zaznamoval na poseben način. Izdal je novo skladbo Budi mi sreća (Bodi moja sreča), a to ni še vse. V spotu za skladbo, katere avtorja sta Mlađan Dinkić in Saša Milošević Mare, bo posebno presenečenje. Cetinski je namreč v spot povabil ženo Dubravko. Spot, ki bo tako kot skladba prepričljiva in iskrena ljubezenska balada, ki poveličuje povezanost, zaupanje in trajno ljubezen, bo premierno prikazan na valentinovo. Za Dubravko, ki je s Tonyjem poročena od leta 2014, leta 2021 pa sta poroko ponovno potrdila – prej je bil med letoma 1995 in 2000 poročen z Antonelo Butigan, med letoma 2007 in 2012 pa z Ivano Nobilo –, bo to prvo takšno glasbeno sodelovanje. Spot prinaša intimno in filmsko atmosfero, Cetinski pa ga najavlja kot nekaj še nevidenega na hrvaški sceni.

Dubrovka je njegova tretja žena.

»Skladba ima zame poseben pomen. Presrečen sem, da žena sodeluje v spotu. Prav ona je namreč moja največja inspiracija in sreča,« pravi hrvaški pevec, ki je svojo glasbeno pot začel pri 15 letih, ko je prvič nastopil na lokalnih prireditvah. Že pri sedemnajstih je redno igral s številnimi skupinami na različnih turističnih dogodkih, tudi na znani Rovinjski noči. Leta 1969 rojeni glasbenik, ki ima po starem očetu iz Kostela tudi slovenske korenine, je odraščal v Rovinju, 1991. pa se je preselil v Zagreb, kjer je začel svojo samostojno profesionalno kariero. Leta 1994 je Hrvaško zastopal na izboru za Pesem Evrovizije s skladbo Nek' ti bude ljubav sva (Naj bo ljubezen vsa tvoja).

Pesem, ki jo bo Tony Cetinski predstavil za valentinovo, je primerna tudi za druge pomembne dogodke. FOTO: Foto Menedžment

Tony Cetinski je razvil glasbeni slog, ki združuje pop z elementi mediteranskega melosa, za valentinovo pa predstavlja pesem, ki je v glavnem posvečena zaljubljencem. Tony doda, da je pesem nadvse primerna tudi za dan žena in da moški lahko z njo romantično voščijo najdražji tudi ob tem prazniku. »Pesem sporoča, da je prava ljubezen iskrena in globoka, četudi ni glasna,« poudarja Tony in še, da je skladba eno močnejših poglavij njegove kariere.