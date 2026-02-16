Priljubljeni pevec si je omislil nov posel: ne boste verjeli, kaj počne

Legendarni hrvaški pevec zasedb Divlje jagode in Bijelo dugme Alen Islamović je del zaslužka od tisočih koncertov in napornih turnej vložil tudi v zemljo. Njegova plantaža lešnikov je namreč postala resen posel. »Letos je kilogram stal od 17 do 18 evrov, ko sem jaz začel, pa je bil tri evre. To je podobno kot bitcoin,« se je pošalil v pogovoru za oddajo InMagazin.

Da na nastopih še vedno zažiga, se je izkazalo po zadnjem koncertu v hrvaškem kraju Donje Stupice. »To delo je čudovito in lepo in vsak, ki ga ima rad, ga lahko opravlja zelo dolgo. Živim športno življenje, igram tenis, obožujem šport, zato imam v sebi to kondicijo,« je za omenjeno oddajo povedal Islamović, ki pri 68 letih še vedno nastopa s polno paro.

Glede na to, da trenutno potekajo olimpijske igre, so se mu v spomin utrnile tiste iz leta 1984. »Ko so tega leta prišle olimpijske igre v Sarajevo, sem se postavil na smuči. Mesto je dihalo z drugačno energijo,« se spominja. V smučanju še danes zelo uživa. Na sneg zelo rad popelje tudi svojo družino: »Hčerki sem naučil smučati, zdaj pa imam nalogo, da tega naučim še vnuke.«