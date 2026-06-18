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Priljubljeni voditelj ima raka

Diagnozo je javno zaupal v svoji oddaji.
FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters
M. Fl.
 18. 6. 2026 | 13:25
2:25
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Znani britanski televizijski voditelj 66-letni Jeremy Clarkson je razkril, da so mu diagnosticirali raka. Novico je delil v čustvenih prizorih zadnjih epizod svoje priljubljene resničnostne serije  Clarkosnova kmetija (Clarkson’s Farm). Diagnozo je med pogovorom o prihajajoči žetvi sporočil svojemu pomočniku na kmetiji Kalebu Cooperju in menedžerju Charlieju Irelandu. » Imam raka,«  je na kratko rekel. Pojasnil je, da je za bolezen po zdravniškem pregledu in biopsiji izvedel maja.  Zdravniki so ugotovili, da gre za agresivno obliko bolezni, a so jo na srečo odkrili v zgodnji fazi. Dodal je, da bo zdravljenje potekalo sredi najpomembnejšega obdobja na kmetiji, kar povzroča dodatne težave. Vidno pretreseni Kaleb Cooper mu je v solzah dejal, naj pazi nase.

Diagnoza je sledila vrsti zdravstvenih težav, s katerimi se je voditelj soočal v zadnjem času. Konec leta 2024 je bil zaradi težav s koronarnimi arterijami podvržen operaciji srca. Zdravniki so ga opozorili, da je bil zelo blizu srčnemu infarktu. Clarkson je stanje povzel z mračno izjavo: »Torej smo leto začeli z mojo boleznijo srca in ga končali z rakom.« Voditelj je bil dolga leta znan po nezdravem načinu življenja, vključno s kajenjem in uživanjem alkohola. V zadnjem času pa je, motiviran z vnuki, začel bolj skrbeti za zdravje in je precej shujšal. V seriji je razkrito tudi, da boleha za rakom prostate, najpogostejšo obliko raka pri moških. Bolezen se običajno razvija počasi in pogosto ne povzroča simptomov v zgodnji fazi, zato je zgodnje odkrivanje zelo pomembno.

Z isto diagnozo se je boril tudi njegov sodelavec s kmetije in ljubljenec občinstva Gerald Cooper, ki je kasneje uspešno okreval. V seriji je prikazan Clarksonov obisk bolnišnice, kjer so mu odstranili del prostate, kjer je bil rak. Ali bo zdravljenje uspešno, bo znano šele novembra po dodatnih preiskavah. Tudi v težkih trenutkih ni izgubil svojega prepoznavnega črnega humorja: »Če bo vse to uspelo, se vidimo v šesti sezoni. Če ne bo, se ne bomo več videli. Pazite nase vsi,« povzema The Mirror.

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