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Princ George bo v Etonu bival sam

Razlog, da ne bo imel sostanovalca, ne tiči v privilegijih.
FOTO: Marko Djurica/Reuters
FOTO: Marko Djurica/Reuters
M. Fl.
 2. 8. 2026 | 09:25
 2. 8. 2026 | 10:10
2:26
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Britanski princ George vstopa v novo obdobje odraščanja. Najstarejši sin princa Williama in princese Kate bo jeseni začel obiskovati sloviti kolidž Eton, kjer ga poleg učenja čakajo tudi številni običaji, ki so del tradicije ene najbolj znanih britanskih zasebnih šol. Tako med šolanjem sobe ne bo delil z drugim učencem. Razlog za to ni njegov kraljevski položaj ali poseben privilegij, temveč pravilo, ki velja za vse dijake.

Na uradni spletni strani šole je zapisano: »Od samega začetka ima vsak fant za učenje in spanje svojo sobo, sob ni. Tako učenci dobijo zasebni prostor, hkrati pa tudi odgovornost, da se sami organizirajo ter razvijajo samodisciplino pri izpolnjevanju obveznosti in rokov.« Medtem ko nekatere internatske šole poudarjajo skupno bivanje kot pomemben del druženja in povezovanja, Eton daje večji poudarek samostojnosti, osebni odgovornosti in organizaciji. 

Velika sprememba v vsakdanjem življenju

Za trinajstletnega princa bo v primerjavi z dosedanjim šolanjem, to velika sprememba. Do sedaj je obiskoval šolo Lambrook, kjer je le občasno lahko prenočil v internatu. Eton na drugi strani deluje kot pravi internat, kar pomeni, da se bo George domov vračal predvsem ob koncih tedna in med šolskimi počitnicami. Pri tem mu bo v pomoč bližina družinskega doma Forest Lodge, ki je od nove šole oddaljen približno 16 minut vožnje, in bodo družinski stiki kljub življenju v internatu najbrž precej pogosti.

Tradicija in preizkušnje za nove učence

Poleg novega načina življenja bo princ moral sprejeti tudi posebne običaje, povezane z dolgo zgodovino Etona. Kraljevi biograf in zgodovinar Hugo Vickers, tudi sam nekdanji učenec kolidža, je za revijo Hello! opisal, da nove učence čakajo različne preizkušnje, med njimi spraševanje pred starejšimi učenci, na katero se morajo novi dijaki pripraviti v zelo kratkem času. Ena prvih nalog je tako imenovani test barv, pri katerem morajo učenci poznati razporeditev stavb in uradne barve vseh 25 domov znotraj ustanove.

Za princa se tako začenja novo življenjsko obdobje, v katerem bo moral poleg šolskih obveznosti osvojiti tudi samostojnost, ki jo Eton že stoletja postavlja v ospredje.

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