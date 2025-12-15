Princ George in lekcija, ki mu bo spremenila življenje

Princ William je že kot mlad fant navdušeno pomagal brezdomcem, kar mu je privzgojila princesa Diana. Pred dvajsetimi leti je postal pokrovitelj dobrodelne organizacije Centrepoint za pomoč brezdomcem, in tako nadaljuje delo, ki ga je nekoč opravljala njegova mama. Sedaj pa naj bi princ želel, da bi njegov 12-letni sin, princ George, nadaljeval to tradicijo. Viri blizu valižanskega princa za Mail on Sunday poročajo, da se z vsemi tremi otroki veliko pogovarja o tej problematiki. Glede pomoči ljudem brez doma je izjemno strasten, zato bi rad, da bi njegov najstarejši sin pridobil praktične izkušnje s tega področja. »Najstarejšega sina želi kmalu peljati v zavetišče za brezdomce, da bi tam spoznal nekaj izjemnih ljudi, ki so ga navdihnili pri ustvarjanju pobude Homewards, in ljudi, ki jim pobuda pomaga,« dodaja vir.

Pobuda Homewards, ki jo je princ William preko kraljeve fundacije ustanovil leta 2023, si prizadeva dokazati, da je mogoče poskrbeti, da brezdomstvo postane redko, kratkotrajno in neponovljivo. Projekt ima širom Velike Britanije šest osrednjih lokacij, kjer razvijajo akcijske načrte za pomoč ljudem v svojih regijah, kraljeva fundacija je vsaki lokaciji namenila do 500.000 funtov za zagon projektov. William je bil Georgejevih let, ko je z mamo začel obiskovati zavetišča, o čemer pričajo fotografije, ki jih je princ leta 2024 pokazal v dokumentarcu Princ William: Brezdomstvo lahko končamo. Na njih je 11-letni William med decembrskim obiskom zavetišča The Passage, še ene dobrodelne organizacije za brezdomce, katere pokrovitelj je valižanski princ.

»Mama naju je s Harryjem peljala v The Passage. Mislim, da sem bil takrat star približno 11 let,« je povedal v dokumentarcu. Priznal je, da je bil malce zaskrbljen, ker ni vedel, kaj pričakovati. A presenetilo ga je prijazno vzdušje. »Spomnim se, da smo igrali šah in se pogovarjali. Takrat sem spoznal, da obstajajo ljudje, ki nimajo takega življenja kot mi, kar je spremenilo moj pogled na življenje,« je dejal. Kar zadeva princa Georga, ga starši zdaj postopoma uvajajo v delo v prihodnosti. Maja se je ob 80. obletnici dneva zmage pridružil princu Williamu in princesi Kate na čajanki za veterane druge svetovne vojne. Čeprav so v palači poudarili, da še ne bo redno opravljal uradnih dolžnosti, se je novembra s svojo mamo udeležil slovesnosti ob dnevu spomina, princ William je bil tedaj na obisku Brazilije.