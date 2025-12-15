  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOVOLJ JE STAR

Princ George in lekcija, ki mu bo spremenila življenje

Najstarejšega sina valižanskega princa in princese že uvajajo v njegovo vlogo v prihodnosti.
FOTO: Jack Taylor/Reuters
FOTO: Jack Taylor/Reuters
M. Fl.
 15. 12. 2025 | 05:25
2:45
A+A-

Princ William je že kot mlad fant navdušeno pomagal brezdomcem, kar mu je privzgojila princesa Diana. Pred dvajsetimi leti je postal pokrovitelj dobrodelne organizacije Centrepoint za pomoč brezdomcem, in tako nadaljuje delo, ki ga je nekoč opravljala njegova mama. Sedaj pa naj bi princ  želel, da bi njegov 12-letni sin, princ George, nadaljeval to tradicijo. Viri blizu valižanskega princa za Mail on Sunday poročajo, da se z vsemi tremi otroki veliko pogovarja o tej problematiki. Glede pomoči ljudem brez doma je izjemno strasten, zato bi rad, da bi njegov najstarejši sin pridobil praktične izkušnje s tega področja. »Najstarejšega sina želi kmalu peljati v zavetišče za brezdomce, da bi tam spoznal nekaj izjemnih ljudi, ki so ga navdihnili pri ustvarjanju pobude Homewards, in ljudi, ki jim pobuda pomaga,« dodaja vir.

Pobuda Homewards, ki jo je princ William preko kraljeve fundacije ustanovil leta 2023, si prizadeva dokazati, da je mogoče poskrbeti, da brezdomstvo postane redko, kratkotrajno in neponovljivo. Projekt ima širom Velike Britanije šest osrednjih lokacij, kjer razvijajo akcijske načrte za pomoč ljudem v svojih regijah, kraljeva fundacija je vsaki lokaciji namenila do 500.000 funtov za zagon projektov. William je bil Georgejevih let, ko je z mamo začel obiskovati zavetišča, o čemer pričajo fotografije, ki jih je princ leta 2024 pokazal v dokumentarcu Princ William: Brezdomstvo lahko končamo. Na njih je 11-letni William med decembrskim obiskom zavetišča The Passage, še ene dobrodelne organizacije za brezdomce, katere pokrovitelj je valižanski princ.

»Mama naju je s Harryjem peljala v The Passage. Mislim, da sem bil takrat star približno 11 let,« je povedal v dokumentarcu. Priznal je, da je bil malce zaskrbljen, ker ni vedel, kaj pričakovati. A presenetilo ga je prijazno vzdušje. »Spomnim se, da smo igrali šah in se pogovarjali. Takrat sem spoznal, da obstajajo ljudje, ki nimajo takega življenja kot mi, kar je spremenilo moj pogled na življenje,« je dejal. Kar zadeva princa Georga, ga starši zdaj postopoma uvajajo v delo v prihodnosti. Maja se je ob 80. obletnici dneva zmage pridružil princu Williamu in princesi Kate na čajanki za veterane druge svetovne vojne. Čeprav so v palači poudarili, da še ne bo redno opravljal uradnih dolžnosti, se je novembra s svojo mamo udeležil slovesnosti ob dnevu spomina, princ William je bil tedaj na obisku Brazilije.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
SPREMEMBE

Selitev Williama in Kate je povzročila božični kaos: sosedje so ogorčeni

Novi prebivalci soseske povzročajo zmedo.
2. 12. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
OPRAVIČILO

Drama okoli imena: BBC se je moral opravičiti princesi, poimenovali so jo Kate Middleton

BBC je potem, ko so valižansko princeso naslovili po dekliškem imenu, izdal opravičilo.
19. 11. 2025 | 13:25

Več iz teme

princ Williamprinc Georgebritanska kraljeva družinaprincesa Dianabrezdomstvo
ZADNJE NOVICE
08:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREISKAVA V TEKU

Hollywoodski režiser in njegova žena najdena mrtva v družinski hiši

Naj bi šlo za nasilno smrt, preiskava še poteka.
Kaja Grozina15. 12. 2025 | 08:03
08:00
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Puni Hamer z novim singlom

Glasbeniki, ki sooblikujejo pomursko rock in punk sceno, se predstavljajo v novi zasedbi.
15. 12. 2025 | 08:00
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: od matevža, bujte repe do palačink

Pečenica z matevžem, zapečene palačinke, testenine iz ene ponve, bujta repa in hrustljavi ribji ocvrtki. Domača kosila za vsak dan.
Odprta kuhinja15. 12. 2025 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Fantje se razhajajo, a obljubljajo: Ko bo ekipa skupaj, bomo spet zaigrali

Ansambel iz okolice Maribora po 11 uspešnih letih naznanil slovo.
Mojca Marot15. 12. 2025 | 07:25
07:15
Novice  |  Svet
TERORISTIČNI NAPAD

Oče in sin v Avstraliji napadla Jude, ubila 15 ljudi (FOTO)

Albanese po napadu v Sydneyju napovedal možnost zaostritve zakonodaje o orožju.
15. 12. 2025 | 07:15
07:12
Šport  |  Tekme
NBA

Dončić in LeBron odločila dramo proti Sunsom (VIDEO)

Slovenski as je imel slab strelski večer, vseeno pa je bil prvi strelec jezernikov.
15. 12. 2025 | 07:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki