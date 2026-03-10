Princ Harry in Meghan Markle odhajata v Avstralijo: jezni domačini proti njima s peticijo

Tiskovni predstavniki para so v nedeljo v izjavi potrdili, da bosta zakonca sredi aprila obiskala Avstralijo in sodelovala pri številnih zasebnih, poslovnih in humanitarnih dogodkih. Dodali so, da bodo dodatne podrobnosti objavljene ob pravem času. Po poročanju news.com.au bosta vojvoda in vojvodinja Sussex obiskala Sydney in Melbourne. Medtem ko je bil njun zadnji obisk dežele tam spodaj v uradni vlogi delujočih članov kraljeve družine, tokrat potujeta kot zasebna državljana.

FOTO: Reuters

Meghan naj bi bila gostja podkasta podjetja Besties in tako kot pred leti Gwyneth Paltrow posebna gostja na enem od prihajajočih dogodkov tega podjetja, ki deluje kot lifestyle projekt in skupnost ter organizira dogodke, srečanja in sodelovanja med ustvarjalci, podjetniki ter blagovnimi znamkami. Poleg tega razvijajo lastne izdelke in sodelujejo pri promociji ter povezovanju različnih podjetij in dobrodelnih projektov. Harryjev obisk naj bi, glede na njegove močne povezave z obema, vključeval stik z avstralskimi oboroženimi silami ali veteransko skupnostjo. Razume se, da ima tudi več prijateljev, ki jih je dobil med prejšnjimi obiski, vključno z mesečnim bivanjem z Avstralskimi obrambnimi silami v vojašnici v Darwinu leta 2015, piše page six.

Navdušenja pa ni …

A nekateri Avstralci so ob tej najavi zelo nezadovoljni. Na platformi Change.org so sprožili peticijo, v kateri zahtevajo, da avstralski davkoplačevalci ne plačujejo nobenega dela tega, kar imenujejo zasebni obisk slavnih. V njej kritiki trdijo, da poskušata s tem znova igrati vlogo, ki sta jo imela kot aktivna člana britanske kraljeve družine. Številni poudarjajo, da davkoplačevalci ne smejo financirati varovanja, logistike ali vladnega usklajevanja za njun prihajajoči obisk, ki naj bo obravnavan kot povsem zaseben.

FOTO: Phil Noble Reuters

V peticiji piše: »Njuno potovanje naj bi vključevalo medijske nastope, poslovne dejavnosti in zasebne dogodke. Ker sta Harry in Meghan leta 2020 odstopila od kraljevih dolžnosti, ne zastopata več krone in danes iz Združenih držav vodita zasebne komercialne projekte. Zaradi tega bi moral biti vsak njun obisk Avstralije obravnavan izključno kot zasebno potovanje. V času, ko se Avstralci soočajo z visokimi življenjskimi stroški, je treba javna sredstva uporabljati odgovorno. Varovanje, ki ga financirajo davkoplačevalci, vladno usklajevanje ali kakršna koli oblika uradnega statusa za zasebni obisk ne bi smela biti zagotovljena. To ni več kraljeva turneja, ampak obisk slavnih« V peticiji je še zapisano, da sta se Harry in Meghan prostovoljno odpovedala kraljevim dolžnostim in uradnim privilegijem ter da bi varovanje in vladna organizacija pomenila znatne javne stroške.

FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect

Avstralija bi po mnenju pobudnikov morala uradno podporo rezervirati le za člane kraljeve družine, ki opravljajo uradne dolžnosti. »Davkoplačevalci ne bi smeli financirati zasebnega obiska slavnih,« so zapisali in dodali, da je to zdaj v resnici status nekdanjega para Netflixovih zvezdnikov. Peticijo nameravajo poslati avstralskemu premierju Anthonyju Albaneseju ter ministrstvu za notranje zadeve. Do 9. marca je dokument zbral več kot 2500 podpisov in številne ostre komentarje, med katerimi se nekateri nanašajo tudi na domnevno vedenje Meghan Markle med prejšnjim obiskom Avstralije leta 2018. Takrat naj bi po poročanju medijev izjavila: »Ne morem verjeti, da za to ne dobim plačila,« kljub temu da so jo na potovanju obravnavali kot članico kraljeve družine.

FOTO: Pool Reuters

Par se je pravkar vrnil z dvodnevne hitre turneje po Jordaniji, osredotočene na podporo organizacijam, ki pomagajo ranljivim skupnostim, prizadetim zaradi konfliktov in drugih regionalnih vprašanj. Povabil ju je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki ju je gostil za okroglo mizo skupaj z diplomati in vodilnimi predstavniki UN-ovih agencij, piše page six.