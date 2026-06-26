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Princ Harry in Meghan Markle pripravljata spektakel

Bliža se njun obisk Velike Britanije, ki ga želita kar najbolje izkoristiti.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 26. 6. 2026 | 09:00
4:52
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Princ Harry bo na bližajočem se obisku domovine, kamor bo pripeljal svojo družino, predvidoma angažiral lastno varnostno ekipo. Viri trdijo, da se Harry in njegova žena Meghan Markle pripravljata na velik medijski spektakel. Harry, ki v ZDA za zasebno varovanje po poročanju medijev letno nameni okoli tri milijone dolarjev, v domovini še vedno ni pridobil pravice do stalnega policijskega varovanja. Po večletnem pravnem sporu z britanskim notranjim ministrstvom glede 24-urnega oboroženega spremstva je postopek še vedno nerešen.

Kljub temu naj bi bilo paru skupaj z njunima otrokoma, princu Archieju (7) in princesi Lilibet (5) za čas bivanja ma Otoku ponujeno bivanje v kraljevi rezidenci z lastnim varovanjem. Vir, ki pozna razmere, je dejal, da družina v Veliko Britanijo ne bo pripotovala z zasebnim letalom, bo pa s seboj pripeljala svoje telesne stražarje. »Harry vedno potuje z enim ali dvema članoma svoje varnostne ekipe,« je povedal.

To bo prvi obisk Harryja, Meghan in njunih otrok v Angliji po štirih letih, zato naj bi pritegnil veliko zanimanja javnosti in medijev. Obisk je načrtovan ob enoletnem odštevanju do začetka Iger nepremagljivih, ki bodo prihodnje poletje med 7. in 10. julijem potekale v Birminghamu. Harry želi ta čas izkoristiti tudi za srečanje z očetom, kraljem Karlom III., ki je vnuka Archieja in Lilibet v zadnjih letih videl le redko.

»Zavedata se, da bo to velik medijski spektakel,« je dejal vir o Harryju in Meghan. »Želela bosta fotografije, na katerih bosta videti kot člana kraljeve družine.« Eno glavnih vprašanj ostaja, ali bodo Susseksi v sodelovanju z Buckinghamsko palačo javnosti objavili fotografijo kralja Karla III. z vnukoma. Čeprav Meghan Markle na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije svojih otrok, med drugim tudi v promocijskih objavah svoje blagovne znamke As Ever,  njunih obrazov praviloma ne razkriva.

Varovanje še vedno kamen spotike

Vprašanje Harryjevega varovanja v Veliki Britaniji je v pristojnosti odbora RAVEC (Royal and VIP Executive Committee), ki odloča o stopnji zaščite članov kraljeve družine in drugih pomembnih oseb. Zasebni varnostniki na Otoku ne smejo nositi strelnega orožja. To je dovoljeno le posebej usposobljenim policijskim enotam. Poleg tega Harryjeva zasebna varnostna ekipa nima dostopa do obveščevalnih podatkov britanske policije in varnostnih služb, kot jih imajo kraljevi telesni stražarji.

Ko je Harry januarja lani na londonskem višjem sodišču sodeloval na obravnavi v postopku proti založniku časnika Daily Mail, je po poročanju The Daily Telegrapha le nekaj metrov stran od njega sedela znana zalezovalka, ki naj bi imela težave z duševnim zdravjem. Njegova zasebna varnostna ekipa jo je opazila, vendar ni imela zakonskih pooblastil za ukrepanje. »Niso mogli storiti ničesar. Niso policisti. Gre za javno stavbo in imela je pravico biti tam,« je dejal dobro obveščeni vir.

Med osmimi člani odbora RAVEC je tudi sir Clive Alderton, glavni zasebni tajnik kralja Karla III. in eden najvplivnejših sodelavcev Buckinghamske palače. Harry že dolgo trdi, da bi njegov oče lahko vplival na rešitev vprašanja njegovega varovanja. V intervjuju za BBC je lani dejal: »Moj oče ima v svojih rokah veliko vpliva in možnosti.« Dodal je še: »Vse skupaj bi lahko bilo rešeno tudi brez neposrednega poseganja,  dovolj bi bilo, da bi strokovnjakom omogočil, da opravijo svoje delo.«

Ob tem je priznal, da mu je žal, ker svojim otrokom zaradi varnostnih vprašanj ne more pokazati domovine. »V tem trenutku si preprosto ne predstavljam sveta, v katerem bi svojo ženo in otroka pripeljal nazaj v Veliko Britanijo. Zelo žalostno se mi zdi, da svojima otrokoma ne morem pokazati domovine.« Lani je dosegel, da je poseben odbor ponovno pregledal njegovo varnostno oceno. Zdaj naj bi RAVEC neodvisnemu predsedniku odbora predložil priporočilo glede tega, ali bi moral biti Harry med obiski Združenega kraljestva upravičen do oboroženega policijskega varovanja. Britansko notranje ministrstvo je za Page Six sporočilo: »Sistem zaščite oseb v Združenem kraljestvu je strog in sorazmeren. Naša dolgoletna politika je, da podrobnosti o teh varnostnih ukrepih ne razkrivamo, saj bi to lahko ogrozilo njihovo učinkovitost in varnost posameznikov.«

Po navedbah virov Meghan Markle med obiskom Združenega kraljestva ne namerava opravljati poslovnih obveznosti, čeprav je med aprilskim obiskom Avstralije javno promovirala svojo blagovno znamko As Ever in sodelovala z modno platformo OneOff, ki uporablja umetno inteligenco. Predstavnik zakoncev Sussex varnostnih vprašanj ni želel komentirati.

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