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Princ Harry in Meghan otroka pošiljata v elitno šolo

Za šolnino bosta morala seči globoko v žep.
FOTO: Peter Nicholls/Reuters
FOTO: Peter Nicholls/Reuters
M. Fl.
 5. 9. 2026 | 06:04
1:59
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Po vrnitvi v Veliko Britanijo naj bi zakonca Susseks otroka princa Archieja in princeso Lilibet vpisala zasebno šolo, kjer letna šolnina znaša več kot 30.000 evrov, poroča Page Six. Luksuzna izobraževalna ustanova ponuja številne vrhunsko opremljene prostore, med drugim notranji bazen, fitnes center in velika travnata športna igrišča. Učenci imajo na voljo tudi dostop do reke, kjer se lahko ukvarjajo z veslanjem in kajakom. V kampusu so še umetniški ateljeji, kuhinja, več znanstvenih laboratorijev, veliko gledališče ter center za glasbo in uprizoritvene umetnosti z vadbenimi prostori, učilnicami, prostori za vaje, koncertno dvorano in vrtom.

V šolnino so vključeni tudi trije obroki na dan, na jedilniku pa so med drugim jedi, kot sta počasi pečena jagnječja pleča in falafel. Archie in Lilibet naj bi šolo začela obiskovati že ta teden. Page Six navaja, da zaradi varnosti otrok ne želijo razkriti, za katero ustanovo gre. Starši učencev ene od elitnih šol pa naj bi pred začetkom pouka prejeli pismo, v katerem jih opozarjajo, da je fotografiranje in snemanje učencev prepovedano. Archiejev in Lilibetin bratranec, princ George, bo ta mesec začel obiskovati kolidž Eton, kjer sta se šolala njegov oče, princ William, in stric Harry.

Princ Harry in Meghan Markle sta si medtem ogledovala hišo v Cotswoldsu, prestižnem podeželskem območju, kjer stoji tudi Highgrove, rezidenca kralja Karla in kraljice Camille. Prejšnji teden sta se izselila iz svoje 12 milijonov evrov vredne vile v Montecitu. Britanski mediji poročajo, da naj bi se zakonca vrnila v Veliko Britanijo, da bi bila bližje kralju, ki so mu leta 2024 diagnosticirali raka, in poskušala izboljšati odnose s kraljevo družino.

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