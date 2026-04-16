Stiske princa Harryja: »Je zahtevno in kaotično.«

Princ Harry je med obiskom Avstralije v Melbournu govoril na dogodku organizacije Movember, ki se ukvarja z zdravjem moških, ozaveščanjem o raku prostate in mod ter duševnem zdravju. V svojem govoru je spregovoril o očetovstvu, kako se je nanj pripravljal in kako zahtevno je. Pojasnil je, da je pred rojstvom prvega otroka, sina Archieja, skupaj z ženo Meghan Markle obiskoval psihoterapijo. »Zaradi svojih otrok želite biti najboljša različica sebe. Vedel sem, da nosim bremena iz preteklosti, ki jih moram odložiti in se tako očistiti,« je dejal in dodal, da so mu na terapiji pojasnili, kako pomembno je ob rojstvu otroka biti pozoren na svoja čustva.

Priznal je, da se je v prvih dneh očetovstva počutil nekoliko odmaknjen. »Žena je bila tista, ki je ustvarjala življenje, jaz pa sem bil tam kot opazovalec. Očetom želim sporočiti, da niso sami v starševstvu. Vsem bodočim očetom pa, da je to zahtevno in kaotično. Greste skozi čustveni vrtiljak. Ne obsojajte se,« je poudaril. Poleg tega je delil tudi zelo osebne trenutke iz tega obdobja. »Vsakič, ko sem prišel iz službe in vzel Archieja v naročje je, če sem bil pod stresom, začel jokati,« je povedal. Dodaja, da je delo organizacije Movember revolucionarno, ker kaže, koliko moških in očetov se sooča s podobnimi občutki. »Več, ko bodo moški o tem govorili, večja bo ozaveščenost,« je dejal Harry.

Princ Harry je v Avstralijo na večdnevni obisk pripotoval skupaj z ženo, med drugim sta obiskala kraljevo otroško bolnišnico in se v nacionalnem muzeju veteranskih umetnosti družila z družinami veteranov. Meghan je obiskala zavetišče za ženske, ki se soočajo z družinskim nasiljem, bila je gostujoča sodnica v oddaji MasterChef Australia in sodeluje tudi na ekskluzivnih wellness ter poslovnih dogodkih.