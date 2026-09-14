Princ Harry je takoj razjezil brata: razkriti načrti vojvode Susseks

Če je to, kar trdi Richard Kay, urednik Daily Maila in nekdanji velik prijatelj pokojne lady Di res, v princu Williamu od jeze vre. Kay, ki je sicer zelo dobro seznanjen z dogajanjem na kraljevih dvorih, trdi, da princ Harry snema nov dokumentarni film o princesi Diani. Mlajši sin kralja Karla naj bi se pogovarjal s prijatelji svoje pokojne mame in poskušal o njej posneti dokumentarec, ki naj bi bil predvajan prihodnje leto. To naj bi bil tudi eden od razlogov za njegovo vrnitev v Veliko Britanijo.

Vrnitev Harryja, njegove žene Meghan Markle ter njunih otrok, princa Archieja in princese Lilibet v prinčevo domovino je povzročila veliko presenečenje, saj je bila napovedana šele nekaj tednov pred njihovim prihodom 26. avgusta. Kralj Karel naj bi bil o njihovih načrtih obveščen le tri dni, preden je zanje izvedela javnost. Richard Kay je v oddaji Palace Confidential povedal, da je Harry z namenom, da bi jih prepričal k sodelovanju v njegovem projektu, stopil v stik z nekaterimi starimi prijatelji pokojne mame:

»Diana je v zadnjih desetletjih prevladovala v mislih tako Williama kot Harryja. Povedano mi je bilo, da je eden od razlogov za Harryjevo vrnitev snemanje televizijskega filma, njegovega lastnega filma, o njegovi materi. Vem, da je stopil v stik z njenimi prijatelji in drugimi ljudmi, ki so jo poznali ter jih prosil, naj sodelujejo,« je povedal Kay. Meghan naj bi imela v filmu vlogo pripovedovalke.

Kay je poudaril, da ljudje Harryja vedno povezujejo z Diano, vendar je bila ona mati dveh sinov. »William je prav tako kot Harry sin svoje mame, Harry pa si je že večkrat poskušal Dianino dediščino prisvojiti zase, kar je Williama izjemno razjezilo ... Mislim, da bomo še večkrat spremljali ta poskus uporabe Diane, znamke Spencer in imena Spencer za to, da bi se ločil od hiše Windsor,« je poudaril nekdanji Dianin prijatelj.

Dodatno pozornost je pritegnila objava Darrena McGradyja, bivšega kuharja nekdanje kraljice Elizabete II. in med letoma 1993 ter 1997 tudi pokojne princese. McGrady je na instagramu razkril, da je med nedavnim obiskom posestva Althorp opazil filmsko ekipo, zaradi česar se je vprašal, ali je bil njihov prihod povezan prav s Harryjevim domnevnim projektom. Althorp ima za princa poseben pomen. Gre za družinsko posestvo družine Spencer, kjer je Diana odraščala in kjer je pokopana. Danes tam živi njen brat Charles Spencer. Harry, Meghan, Archie in Lilibet so posestvo obiskali med letošnjim poletnim bivanjem v Veliki Britaniji, Meghan pa je pozneje objavila tudi fotografije družinskega obiska.

Prihodnje leto bo minilo 30 let od Dianine smrti. Princesa je, le nekaj dni pred Harryjevim 13. rojstnim dnevom, umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu.