Princ Harry nad tabloide: v bitki ni sam, pridružilo se mu je mnogo slavnih obrazov

Princ Harry toži Daily Mail, enega najmočnejših britanskih medijev, toda v bitki ni sam, poroča Guardian. Na višjem sodišču v Londonu se mu bodo pridružili še pevec Elton John in njegov mož David Furnish, igralki Liz Hurley in Sadie Frost, zraven je tudi aktivistka Doreen Lawrence in mama Stephena, ki je bil umorjen v rasističnem napadu, ter nekdanji politik Simon Hughes, ki je nekoč kandidiral za vodstvo liberalnih demokratov.

Na nasprotni strani bo založnik najbolje prodajanega britanskega časopisa, pri katerem bo pričal dolgoletni glavni urednik Paul Dacre. Obtožbe proti Daily Mailu in nedeljski izdaji Mail on Sunday so resne. Tožniki trdijo, da sta časnika poleg prestrezanja glasovne pošte prisluškovala tudi stacionarnim telefonom, plačevala podkupnine policistom, označevala zdravstvene kartoteke in celo prisluškovala domovom slavnih. Založnik medijev, Associated Newspapers, je trditve že opisal kot »nesmiselne« in »žalitev« za prizadevne novinarje.

Med tožniki sta tudi Elton John in njegov zakonec David Furnish. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Za spopad se ni odločil iz finančnih razlogov, ampak zaradi načelnih.

Jeza zaradi mame in žene

Zaslišan bo dolgoletni glavni urednik Daily Maila Paul Dacre. FOTO: Justin Tallis/Afp

Harryjeva jeza na novinarje je globoko zakoreninjena: njegova mati, princesa Diana, je leta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu, in sicer med zasledovanjem paparacev. Jezen je bil tudi zaradi ravnanja z njegovo ženo Meghan. Leta 2021 je sodišče že odločilo, da je Mail on Sunday posegel v njeno zasebnost, potem ko so objavili izvleček pisma, ki ga je napisala očetu Thomasu Marklu. Kot še poroča Guardian, se princ Harry za spopad s tabloidi ni odločil iz finančnih razlogov, ampak zaradi načelnih, saj je prepričan, da so prispevali k zlomu njegovega odnosa z britansko kraljevo družino. Leta 2019 se je princ po pogovoru z odvetnikom Davidom Sherbornom med počitnicami v vili Eltona Johna v Franciji zato odločil, da bo tožil različne časopise.

Leta 2023 je Harry postal prvi član kraljeve družine, ki je pričal na sodišču v več kot 130 letih, potem ko je tožil založnika Mirrorja. Sodnik je razsodil, da je časopis »v manjšem obsegu« vdrl v njegov telefon (od konca leta 2003 do leta 2009) in mu zato prisodil 140.600 funtov odškodnine. Pozneje je Harry tožil še založnika Suna in zdaj že propadlega News of the World in se z njima poravnal na sodišču za nerazkrito vsoto, domnevno za približno 10 milijonov funtov.Sedaj pričakujejo, da bo veliko prahu dvignil tudi postopek proti Daily Mailu. Obe strani sta do sedaj že porabili 38 milijonov funtov za sodne stroške, primer pa bodo obravnavali naslednjih devet tednov. Poznavalci pričakujejo, da bodo med sojenjem na plan prišle še številne nepravilnosti in umazane podrobnosti, zato ostaja vprašanje, ali bo na koncu sploh kdo zmagovalec.