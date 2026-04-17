Princ Harry: »Nočem ga, ubil mi je mamo.«

Princ Harry in Meghan Markle se mudita na zasebni turneji po Avstraliji, kjer se udeležujeta različnih dogodkov in nesebično podajata svoje mnenje ter izkušnje. Princ je tako pred občinstvom spregovoril, o dogodku, ki ga je že kot otroka močno zaznamoval: »Potem ko mi je tik pred 13. rojstnim dnem mama umrla, sem pomislil: "Ne želim tega statusa. Nočem ga. Ne želim vloge, kamorkoli me že vodi, ni mi všeč. To je ubilo mojo mamo." S tem sem se boril in si leta zatiskal oči. Na koncu sem si rekel: "Počakaj malo, če bi bil nekdo drug v tem položaju, kako bi izkoristil to podlago in vire, ki pridejo z njo, da bi spremenil svet? In kaj bi si moja mama želela, da naredim?" To je resnično spremenilo mojo perspektivo.«

S temi besedami je princ Harry kot glavni gost in govorec odprl dušo na vrhu InterEdge v Melbournu, poslovno-strokovnem vrhu o duševnem zdravju in vodenju na delovnem mestu, za udeležbo na katerem je bilo treba za vstopnico odšteti tisoč dolarjev (940 evrov). Občinstvu je povedal, da je trenutno okoli nas veliko stvari, zaradi katerih smo tesnobni, pod stresom, se počutimo nemočne in popolnoma preobremenjene, ter priznal, da se je tudi sam tako počutil. »Bilo je veliko trenutkov, ko sem se počutil preobremenjenega. Trenutkov, ko sem se počutil izgubljenega, izdanega ali popolnoma nemočnega. Trenutkov, ko se je bil pritisk, tako zunanji kot notranji, nenehen. In trenutkov, ko sem se moral kljub vsemu pokazati in se pretvarjati, da je vse v redu, da ne bi nikogar razočaral,« je zaupal.

Zaupal je, da ga je očetovstvo spremenilo, saj je takrat začel jasneje opažati verižno reakcijo. Sporočil je, da iskanje pomoči ni znak šibkosti, temveč moči, ter priznal, da je s terapijo čakal, dokler ni bil dobesedno položaju fetusa na kuhinjskih tleh. Pred tem nastopom sta z ženo Meghan Markle s študenti v Melbournu govorila o nevarnostih družbenih omrežij. Ob tej priložnosti je Meghan razkrila, s kakšnimi napadi se je tudi sama soočala.

»Deset let, vsak dan v zadnjih desetih letih, sem bila zlorabljena, napadena, obrekovana in zasmehovana. Sem najbolj obrekovana oseba na celem svetu,« je izjavila in dodala: »A ne glede na vse, še vedno sem tukaj.« Harry je pohvalil avstralski zakon, ki mlajšim od 16 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. To politiko je označil za epsko in kot primer visoke družbene odgovornosti, povzema New York Post.