Princ Harry o spravi z bratom: »Nekateri si ne želijo, da bi nam uspelo.«

Princ Harry je iskreno spregovoril o sporu s princem Williamom in možnosti, da bi se brata znova zbližala. V intervjuju za tedensko serijo pogovorov revije GQ je namignil, da si kljub dolgoletnim nesoglasjem še vedno želi izboljšati odnose z družino. Po poročanju medijev se Harry in njegov starejši brat že štiri leta nista pogovarjala. Kljub temu je mlajši sorojenec jasno povedal, da n ebi rad videl, da bi družinski spori za vedno ostali nerešeni.

»V svetu in življenjih posameznikov je že tako dovolj drame, zato se nam ni treba še naprej obremenjevati s težavami znotraj družine,« je dejal. Nato je dodal stavek, ki je pritegnil posebno pozornost javnosti: »Nekateri si ne želijo, da bi nam uspelo. Jaz si želim, da nam bi. Glede na vse, kar se dogaja v svetu, je najpomembnejše, da se spravimo. To je bistvo.«

Družinske odnose zdaj vidi drugače

Harry je spregovoril tudi o tem, kako pogosta so nesoglasja med brati in sestrami, ter skrhani odnosi med starši in otroki. Poudaril je, da je veliko takšnih, ki so se znašli v podobnih okoliščinah. »Ko si star 42 let in imaš dva otroka, dečka in deklico, začneš razmišljati o svoji preteklosti in starših. Razmišljaš o tem, kaj si od njih prevzel, kaj so ti predali, kaj želiš ohraniti in česa ne,« je pojasnil.

Princ se je avgusta z ženo Meghan Markle in njunima otrokoma vrnil v Veliko Britanijo. Intervju so posneli konec septembra, objavili pa so ga v času, ko sta se princ William in princesa Catherine med uradnim državnim obiskom na gradu Windsor pridružila kralju Karlu III. in kraljici Camilli na sprejemu omanskega sultana.

Harry želi končati družinske spore

V pogovoru z novinarjem Zackom Baronom je spregovoril o družinskih odnosih, izgubi ter življenju, ki ga ustvarja z Meghan in otrokoma. Priznal je, da imata z ženo danes drugačen pogled na življenje v Veliki Britaniji kot nekoč. »Najnino stališče se je spremenilo. Mislim, da ljudje po določenih izkušnjah, ko se o njih lahko pogovorijo in ozaveščajo druge, začnejo stvari videti takšne, kot v resnici so. Zaradi tega postane vse nekoliko lažje,« je dejal.

Dodal je, da so nekatere nujne bitke že bile izbojevane, zdaj pa si želi, da bi,v dobro vseh, spore pustili v preteklosti in naredili črto pod njimi.

O smrti princese Diane

To ni prvič v zadnjem času, da je Harry spregovoril o zelo osebnih temah. V začetku tega meseca je sodeloval v posebni epizodi oddaje Masterclass, posvečeni soočanju z žalovanjem. Po navedbah medijev naj bi za pogovor prejel honorar do 100.000 dolarjev. V 90-minutnem pogovoru z nevroznanstvenico dr. Mary-Frances O'Connor je govoril o tem, kako se je spopadal s smrtjo svoje mame, princese Diane, ki je umrla v prometni nesreči leta 1997.

Pred nedavnim sta Harry in Meghan obiskala Nottingham. To je bil njun prvi skupni javni nastop po vrnitvi v Veliko Britanijo. Med obiskom sta se udeležila treh dogodkov, podobnim uradnim kraljevim obveznostim, čeprav je kralj Karel III. že prej poudaril, da sta zasebnika in ne del aktivne kraljeve družine.

Ali bodo Harryjeve besede odprle vrata spravi s princem Williamom in drugimi družinskimi člani, bo pokazal čas. Za zdaj je jasno, da vojvoda javno sporoča, da si želi izboljšati družinske odnose in končati dolgoletne spore, piše Daily mail.