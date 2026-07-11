Princ Harry po odmevnem porazu

Princ Harry se je po porazu na londonskem višjem sodišču ostro odzval na odločitev, s katero je sodišče zavrnilo tožbo proti založniški družbi Associated Newspapers Limited, izdajateljici časopisov Daily Mail, The Mail on Sunday, MailOnline in brezplačnega dnevnika Metro. V skupni izjavi z Doreen Lawrence, eno od sedmih tožnikov v večletnem sodnem postopku, je dejal, da je sodba popolno in očitno prikrivanje resnice. Dodal je, da je na sodišče prišel iskat pravico in odgovornost, vendar po njegovem mnenju ni dobil ne enega in ne drugega.

»Ko sodišče trdi, da ni dovolj dokazov o protipravnem ravnanju, čeprav dokumenti kažejo nasprotno, se človek vpraša, kako bo pravica sploh kdaj dosežena,« je dejal Harry. Po 46-dnevnem sojenju, v katerem so kot tožniki sodelovali tudi Elton John, Elizabeth Hurley, David Furnish, Sadie Frost in Doreen Lawrence, je izpostavil pričanje zasebnega preiskovalca, ki ga je najel Daily Mail za zbiranje informacij o Lawrenceovi. Po njegovih besedah je bilo med pričanjem jasno povedano, da so bile nekatere metode zbiranja podatkov nezakonite, vendar to ni imelo nobenih posledic.

FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Posebej ga je zmotil podatek, predstavljen na sodišču, da je drug zasebni preiskovalec enemu od novinarjev tabloida po elektronski pošti poslal številko letalskega sedeža mlade ženske, ki je potovala na obisk k svojemu fantu. Šlo je za Harryjevo nekdanjo partnerico Chelsy Davy, s katero je bil v razmerju med letoma 2004 in 2011. Po Harryjevem mnenju ta primer jasno kaže, kako daleč je segala mreža virov britanskih tabloidov in pod kakšnim pritiskom je bila njegova takratna partnerica. Še vedno je prepričan, da so bili podatki o njiju pridobljeni nezakonito.

V izjavi je zapisal tudi, da se zdi, kot da za časopise veljajo drugačna pravila kot za tožnike. Po njegovem mnenju so slednji predložili dokaze, novinarji Daily Maila pa so zgolj zanikali očitke in sodišče je njihovim izjavam verjelo kljub domnevnim nedoslednostim in nasprotjem. Harry meni, da sodba sodnika Matthewa Nicklina pomeni popoln odmik od prejšnjih odločitev britanskih sodišč v podobnih primerih nezakonitega pridobivanja informacij proti založniškima hišama News Group Newspapers in Mirror Group Newspapers.

FOTO: Aaron Chown Via Reuters

Sodba odpira novo poglavje dolgotrajnega sodnega spora. Namesto odškodnine bi se lahko princ Harry zdaj soočil z zelo visokimi sodnimi stroški. Založniška družba Associated Newspapers Limited, ki je razsodbo označila za veliko zmago, ocenjuje, da skupni izdatki obeh strani presegajo 50 milijonov britanskih funtov (več kot 58 milijonov evrov). Ali bo od Harryja zahtevala povračilo dela teh stroškov, bo znano v prihodnjih tednih, navaja People.