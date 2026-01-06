Obupani princ Harry: po zadnjih novicah o zdravju očeta si želi tega

Princ Harry naj bi si obupno želel, da bi kralj Karel III. letos prišel v Montecito, kjer bi spoznal svoja vnuka, šestletnega Archieja in štiriletno Lilibet, in preživljal čas z njima. Po besedah prijateljev vojvode in vojvodinje Sussex Harry upa, da se bo kljub dolgoletnim družinskim napetostim odprl prostor za osebno in čustveno srečanje. Po poročanju britanskih medijev naj bi kralj in princ William aprila v okviru diplomatskih in gospodarskih dejavnosti, namenjenih oživitvi pomembnega trgovinskega sporazuma, ki je bil prej začasno ustavljen, ločeno odpotovala v Združene države Amerike. Čeprav ti obiski niso neposredno povezani z družinskimi razlogi, Harry menda upa, da bi njegov oče našel čas tudi za zasebni obisk Kalifornije, piše The Sun.

FOTO: Toby Melville/ Reuters

Domneva se, da kralj svojih najmlajših vnukov v živo ni videl od junija 2022, ko so se člani kraljeve družine zbrali ob platinastem jubileju kraljice Elizabete II. Od takrat so se odnosi še dodatno ohladili, ovira pa so bili tudi varnostna vprašanja in kraljevo poslabšano zdravstveno stanje, poroča Daily Mail. Harryjev dolgoletni spor z britanskimi oblastmi glede ukinitve policijskega varovanja, financiranega iz javnih sredstev, je močno omejil njegova potovanja v Združeno kraljestvo, zlasti v spremstvu otrok. Hkrati je kraljev boj z rakom pomenil, da potovanje v ZDA dolgo ni bilo realna možnost. Razmere pa so se v zadnjih mesecih začele spreminjati. Kralj je v enem redkih videosporočil razkril, da se bo njegovo zdravljenje v novem letu zaradi dobre prognoze občutno zmanjšalo.

Potem ko so mu februarja 2024 diagnosticirali bolezen, je monarh poudaril, da je dosegel velik napredek pri zdravljenju, ki ga je opisal kot osebni blagoslov. Dodaten zagon morebitnemu srečanju prihaja tudi z varnostnega vidika. Po navedbah virov blizu družini Sussex je princ Harry po novi varnostni oceni tveganja prejel zagotovila, da mu bo med bivanjem v Združenem kraljestvu znova zagotovljena celodnevna oborožena zaščita. To mu je bilo ukinjeno leta 2020, potem ko je opustil kraljeve dolžnosti, kar je takrat sprožilo boj na sodišču. Čeprav za zdaj še ni uradne potrditve morebitnega obiska kralja v Montecitu, viri trdijo, da Harry še vedno goji upanje v spravo in verjame, da bi bilo prav srečanje z vnuki ključen korak k obnovi načetih družinskih odnosov.