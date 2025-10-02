Princ Harry priznava: »Nemogoče je osrečiti Meghan.«

Prijateljem naj bi zaupal, da ima občutek, da je, medtem ko poskuša popraviti odnose s svojo družino, nemogoče ob enem zadovoljiti Meghan Markle, piše Radar online.

Po 19. mesecih se je v Londonu znova srečal z očetom, kraljem Karlom III., s katerim naj bi zdaj potekali pogovori o morebitni spravi.

Ujet med dvema svetovoma

Viri znotraj palače poročajo, da kraljeva družina, zlasti kralj, ceni Harryjev trud, vendar so ob tem tudi vse bolj frustrirani, ker Meghan sploh ni vključena v proces.

»Harry je prijateljem povedal, da je težko najti ravnovesje: ne more zadovoljiti Meghan in hkrati prepričati družine, da si ona res želi sprave. Zanj je to situacija, v kateri ne glede na izbiro ne more zmagati,« pravi vir.

V duhu sprave naj bi Harry, potem ko je njegova julijska pot v Angolo zasenčila rojstni dan kraljice Camille, ponudil vpogled v svoj urnik, da bi se izognili prekrivanju z drugimi kraljevimi dogodki.

Kralj jasno zavezo pričakuje od obeh

»Harry si prizadeva pripraviti teren, a sčasoma se bo morala vključiti tudi Meghan. Če bo ostajala v ozadju, bo videti, kot da vse vodi izza kulis, kar je največja skrb kraljeve družine.

Kralj želi zagotovila, da sta spravi zavezana oba, ne le Harry,« je dejal visok svetovalec.

Medtem ko se Harry trudi vzpostaviti odnose z družino, se Meghan osredotoča na širitev svojega podjetja As Ever, ki je letos začelo s prodajo marmelad in čajev, zdaj pa ponuja tudi vino.

Nadaljuje tudi z Netflixovo serijo Z ljubeznijo, Meghan, ki ni dosegla uspeha njune prejšnje dokumentarne serije Harry in Meghan.

Ujet med Meghan in monarhijo

»Harry je v občutljivem položaju. Pravi, da je življenje prekratko za dolgotrajne spore, vendar Meghan še naprej trdi, da palača ni prevzela odgovornosti za nastalo situacijo.

Če se ne bo vključila, bo princ ostal ujet na sredini: trudi se zadovoljiti obe strani, a ima občutek, da ob tem obe razočara,« je še dodal vir.