NOV UDAREC

Princ Harry v novih težavah, na njegov naslov prispela odmevna tožba

Britanskega princa Harryja toži dobrodelna afriška organizacija, pri ustanovitvi katere je leta 2006 sodeloval tudi sam.
FOTO: Jonathan Brady Via Reuters
M. Fl.
 14. 4. 2026 | 09:25
 14. 4. 2026 | 09:44
3:48
A+A-

Medtem ko britanski princ Harry čaka razplet svoje sodne bitke proti medijem zaradi domnevne kršitve zasebnosti in toži družbo Associated Newspapers Limited, založnika časnika Daily Mail, se je znašel v novih težavah, tokrat kot toženec. Zaradi obrekovanja je proti njemu na višjem sodišču v Londonu prejšnji mesec sodni postopek sprožila dobrodelna organizacija Sentebale, katere soustanovitelj je bil leta 2006, za britansko izdajo revije Hello poroča Matthew Moore. Ni še potrjeno, ali gre za pisno ali ustno obrekovanje, v tožbi je poleg Harryja omenjen tudi nekdanji skrbnik organizacije Mark Dyer.

Odbor organizacije trdi, da je bil postopek posledica usklajene negativne medijske kampanje, ki naj bi povzročila operativne težave in škodo ugledu organizacije. Na obtožbe se je odzval Harryjev predstavnik in jih odločno zavrnil: »Kot soustanovitelj in eden od prvotnih skrbnikov Sentebale kategorično zavrača te žaljive in škodljive trditve. Neverjetno je, da se dobrodelna sredstva uporabljajo za pravne postopke proti ljudem, ki so skoraj dve desetletji gradili in podpirali organizacijo, namesto da bi bila namenjena skupnostim, ki jim je namenjena,« je dejal v izjavi.

Notranja kriza

Pravni spor izhaja iz turbulentnega obdobja. Princ Harry je marca lani potrdil, da se umika iz organizacije, ki jo je ustanovil skupaj s princem Seeisom iz Lesota, zaradi, kot je takrat dejal, nepredstavljive notranje krize: »Pred dvajsetimi leti sva v čast najinima mamama ustanovila Sentebale. Beseda sentebale v jeziku sesotho pomeni ne pozabi me in to je obljuba, ki sva jo dala mladim, ki jim služimo. Danes ni nič drugače. V znak podpore upravnemu odboru, ki je bil prisiljen storiti enako, s težkim srcem odstopava s svojih vlog pokroviteljev. Razpad odnosov med skrbniki in predsednico odbora je ustvaril nevzdržno situacijo,« sta zapisala v skupni izjavi.

Na njune trditve se je odzvala predsednica upravnega odbora dr. Sophie Chandauka, ki je izrekla vrsto resnih obtožb: »Vse, kar počnem, je usmerjeno v ohranjanje integritete organizacije, njenega poslanstva in mladih, ki jim služimo. Obstajajo ljudje, ki se vedejo, kot da so nad zakonom, nato pa igrajo žrtve in da bi škodovali drugim, uporabljajo medijem. Za vsemi zgodbami o viktimizaciji se skriva resnična zgodba o slabem upravljanju, zlorabi moči, nadlegovanju in poskusih prikrivanja,« je dejala. Napetosti so se še stopnjevale, ko je Chandauka zaradi domnevnih nepravilnosti, vključno z zlorabami in diskriminacijo, skrbnike prijavila britanskemu organu za nadzor poslovanja dobrodelnih organizacij Charity Commission.

Zapleten spor

Avgusta lani je komisija objavila rezultate preiskave in sporočila, da ni našla dokazov o sistematičnih zlorabah, nadlegovanju ali mizoginiji v organizaciji. Kljub temu je priznala, da med vpletenimi obstaja močno zaznavanje nepravilnega ravnanja in nejasnosti glede upravljanja, kar je prispevalo k nesporazumom. Komisija je tudi poudarila, da ni dokazov o prekoračitvi pooblastil niti s strani predsednice niti s strani princa kot pokrovitelja.

»Nepravilna ravnanja princa Harryja niso bila ugotovljena. Prav tako ni  dokazov o razširjenem nadlegovanju ali mizoginiji,« je dejal njegov predstavnik. Najnovejša tožba predstavlja novo fazo dolgotrajnega in zapletenega spora znotraj organizacije, ki je bila nekoč simbol humanitarnega dela princa Harryja v Afriki, danes pa jo zaznamujejo notranji razkoli in pravni spori.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
IDEJE

Meghan Markle: princeso Diano bi spremenila v komercialni projekt

Meghan Markle bi želela princeso Diano počastiti z lastno modno kolekcijo.
10. 4. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKRITO

Ni jih pošiljal Meghan: razkrita vroča sporočila princa Harryja

Novinarko je naslavljal z draga in ji pošiljal poljubčke.
2. 4. 2026 | 09:15
Bulvar  |  Tuji trači
NOV PROJEKT

Novo poglavje zakoncev Susseks: ne boste verjeli, kaj bosta počela

Pri projektu bosta sodelovala z ustvarjalci priljubljene serije.
26. 3. 2026 | 09:59

Več iz teme

princ HarryVelika Britanijasodiščetožba
ZADNJE NOVICE
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Mladoletna peška huje poškodovana pri trčenju z avtobusom!

Zgodilo se je na Seidlovi cesti v Novem mestu.
14. 4. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Skrivnost magnolij: starodavni cvetovi, ki jih oprašujejo hrošči

Magnolije navdušujejo s cvetovi, a njihova prava skrivnost se skriva v trdoživih pestičih, ki so tem starodavnim drevesom omogočili preživetje skozi milijone let.
14. 4. 2026 | 10:00
09:55
Šport  |  Športni trači
NBA

Luka Dončić moral nujno zapustiti Španijo: zdaj se vrača v ZDA, a ne tudi na parket

Ni še pravi čas, da se Luka Dončić vrne na parket, vendar je čas, da se vrne k ekipi.
14. 4. 2026 | 09:55
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOV UDAREC

Princ Harry v novih težavah, na njegov naslov prispela odmevna tožba

Britanskega princa Harryja toži dobrodelna afriška organizacija, pri ustanovitvi katere je leta 2006 sodeloval tudi sam.
14. 4. 2026 | 09:25
09:11
Novice  |  Slovenija
JAVNA ZAHVALA

Strašna nesreča na domačiji Cirile Toplak: požar zajel njen dom

V svoji javni objavi se je Cirila zahvalila vsem, ki so ji pomagali zmanjšati škodo, ki jo je povzročil požar.
Nina Čakarić14. 4. 2026 | 09:11
09:05
Novice  |  Slovenija
JASNO IN GLASNO

Urška Klakočar Zupančič: »Tega volivci ne vedo in moram povedati! Stevanović je na rahlo dvignil rokico«

Klakočar Zupančič je pojasnila, kdaj je zaznala, da se je Zoran Stevanović povezal s SDS. Odgovorila je tudi na vprašanje, ali se vidi na mesto ljubljanske županje.
14. 4. 2026 | 09:05

