Princ Harry v novih težavah, na njegov naslov prispela odmevna tožba

Medtem ko britanski princ Harry čaka razplet svoje sodne bitke proti medijem zaradi domnevne kršitve zasebnosti in toži družbo Associated Newspapers Limited, založnika časnika Daily Mail, se je znašel v novih težavah, tokrat kot toženec. Zaradi obrekovanja je proti njemu na višjem sodišču v Londonu prejšnji mesec sodni postopek sprožila dobrodelna organizacija Sentebale, katere soustanovitelj je bil leta 2006, za britansko izdajo revije Hello poroča Matthew Moore. Ni še potrjeno, ali gre za pisno ali ustno obrekovanje, v tožbi je poleg Harryja omenjen tudi nekdanji skrbnik organizacije Mark Dyer.

Odbor organizacije trdi, da je bil postopek posledica usklajene negativne medijske kampanje, ki naj bi povzročila operativne težave in škodo ugledu organizacije. Na obtožbe se je odzval Harryjev predstavnik in jih odločno zavrnil: »Kot soustanovitelj in eden od prvotnih skrbnikov Sentebale kategorično zavrača te žaljive in škodljive trditve. Neverjetno je, da se dobrodelna sredstva uporabljajo za pravne postopke proti ljudem, ki so skoraj dve desetletji gradili in podpirali organizacijo, namesto da bi bila namenjena skupnostim, ki jim je namenjena,« je dejal v izjavi.

Notranja kriza

Pravni spor izhaja iz turbulentnega obdobja. Princ Harry je marca lani potrdil, da se umika iz organizacije, ki jo je ustanovil skupaj s princem Seeisom iz Lesota, zaradi, kot je takrat dejal, nepredstavljive notranje krize: »Pred dvajsetimi leti sva v čast najinima mamama ustanovila Sentebale. Beseda sentebale v jeziku sesotho pomeni ne pozabi me in to je obljuba, ki sva jo dala mladim, ki jim služimo. Danes ni nič drugače. V znak podpore upravnemu odboru, ki je bil prisiljen storiti enako, s težkim srcem odstopava s svojih vlog pokroviteljev. Razpad odnosov med skrbniki in predsednico odbora je ustvaril nevzdržno situacijo,« sta zapisala v skupni izjavi.

Na njune trditve se je odzvala predsednica upravnega odbora dr. Sophie Chandauka, ki je izrekla vrsto resnih obtožb: »Vse, kar počnem, je usmerjeno v ohranjanje integritete organizacije, njenega poslanstva in mladih, ki jim služimo. Obstajajo ljudje, ki se vedejo, kot da so nad zakonom, nato pa igrajo žrtve in da bi škodovali drugim, uporabljajo medijem. Za vsemi zgodbami o viktimizaciji se skriva resnična zgodba o slabem upravljanju, zlorabi moči, nadlegovanju in poskusih prikrivanja,« je dejala. Napetosti so se še stopnjevale, ko je Chandauka zaradi domnevnih nepravilnosti, vključno z zlorabami in diskriminacijo, skrbnike prijavila britanskemu organu za nadzor poslovanja dobrodelnih organizacij Charity Commission.

Zapleten spor

Avgusta lani je komisija objavila rezultate preiskave in sporočila, da ni našla dokazov o sistematičnih zlorabah, nadlegovanju ali mizoginiji v organizaciji. Kljub temu je priznala, da med vpletenimi obstaja močno zaznavanje nepravilnega ravnanja in nejasnosti glede upravljanja, kar je prispevalo k nesporazumom. Komisija je tudi poudarila, da ni dokazov o prekoračitvi pooblastil niti s strani predsednice niti s strani princa kot pokrovitelja.

»Nepravilna ravnanja princa Harryja niso bila ugotovljena. Prav tako ni dokazov o razširjenem nadlegovanju ali mizoginiji,« je dejal njegov predstavnik. Najnovejša tožba predstavlja novo fazo dolgotrajnega in zapletenega spora znotraj organizacije, ki je bila nekoč simbol humanitarnega dela princa Harryja v Afriki, danes pa jo zaznamujejo notranji razkoli in pravni spori.